Diyanet İşleri Başkanı Kahramanmaraş'ta depremzedelere desteklerini açıkladı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Kahramanmaraş'ta depremzedelere desteklerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Kahramanmaraş\'ta depremzedelere desteklerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde depremzedelere yapılan yardımları ve devletin büyüklüğünü vurguladı. Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın deprem sonrası bölgeye mobil mutfak kurarak günlük 10 bin kişiye yemek hizmeti sağladığını belirtti. Ayrıca, valilikler ve belediyelerin depremin izlerini silmek ve vatandaşların normal hayata dönmesi için büyük çaba sarf ettiğini ifade etti.

24.05.2024 12:47
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çok şükür bugün gelmiş olduğumuz durum hakikaten devletimizin büyüklüğünü ortaya koyuyor." dedi.

Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerini en ağır şekilde yaşayan 4 ilden birisi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş depremlerinde çok büyük acılar yaşandığını ve büyük yıkımlar meydana geldiğini hatırlatan Erbaş, depremin ilk günü bölgeye geldiklerini ve o büyük felaketi ilk anından itibaren gördüklerini ifade etti.

Birkaç gün bölgede kaldıklarını ve Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda yüzlerce kişinin cenaze namazına katıldıklarını anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfımız hemen ilk günden itibaren yola çıktı. Maraş'ta günlük 10 bin kişinin yemek yiyebileceği mobil mutfağı buraya kurdu. Hakeza başka yerlere de kurdu. Vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ettik. Çok şükür bugün gelmiş olduğumuz durum hakikaten devletimizin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Valilerimizin ne büyük bir gayretle şehirlerimizin tekrar o depremin izlerini bir an önce silmesi, vatandaşlarımızın bir an önce yuvalarına kavuşmaları, hayatın devam edebilmesi için o şartları oluşturma noktasında valiliklerimiz, belediyelerimiz çok fedakarca çalışmalar yaptı. Allah razı olsun."

Kente gelmelerinin nedenlerinden birinin kolaylıklar dilemek, diğerinin ise yapılan çalışmalar için yetkililere teşekkür etmek olduğunu anlatan Erbaş, gün içerisinde bazı etkinliklere katılacaklarını dile getirdi.

Erbaş daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Fırat Görgel ile depremin ardından normalleşme sürecine katkı sunmak adına görüş alışverişinde bulundu.

Erbaş ve beraberindekiler, ziyaretin ardından İl Müftülüğüne geçti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ali Erbaş, Deprem, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Kahramanmaraş'ta depremzedelere desteklerini açıkladı - Son Dakika

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