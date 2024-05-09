Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk hacı adayı kafilesini dualarla uğurladı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk hacı adayı kafilesini dualarla uğurladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk hacı adayı kafilesini dualarla uğurladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla kutsal topraklara gidecek olan ilk hacı adayı kafilesi, Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Hacı adayları ve yakınlarının katıldığı törende, hacca gitmek için 14 yıldır bekleyen Necla Yağız ve Haydar Arslantaş gibi adaylar büyük sevinç yaşadıklarını ifade ettiler. Hacca gidecek olan Meryem Ay ve Şerife Cesur ise heyecanlarını ve mutluluklarını dile getirdiler. İlk kafiledeki hacı adayları ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

09.05.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi, Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Hacı adayı Necla Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıldır hacca gitmek için beklediğini, bugün yola çıktığı için büyük sevinç yaşadığını söyledi.

Hazreti Muhammed ve sahabelerin yaşadığı yerleri ziyaret edeceklerini aktaran Yağız, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Herkesin gitmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Kurada 14 yıl sonra ismi çıkan Haydar Arslantaş, duygularını tarif edecek kelimeler bulamadığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 milyon kişi arasında kurada ismi çıktığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Arslantaş, "İnşallah sağ salim gider geliriz. Şu an Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın başka yerlerinde Müslüman kardeşlerimizin çektiği acılar inşallah hacıların dualarıyla son bulur." temennisinde bulundu.

Hacı adaylarından Meryem Ay, kutsal topraklara gideceği için çok heyecanlı ve meraklı olduğunu ifade ederek, "Şimdi hacca gidiyorum. Allah nasip etti. Allah hacı olarak dönmeyi nasip etsin." değerlendirmesini yaptı.

Şerife Cesur, hacca gitme heyecanının, büyük bir mutluluk olduğunu ve bunu aktaracak kelime bulmakta zorlandığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama törenin ardından ilk kafiledeki hacı adayları ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Esenboğa Havalimanı, Hac, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk hacı adayı kafilesini dualarla uğurladı - Son Dakika

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