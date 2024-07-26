Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı personelleri afet eğitimi tatbikatı gerçekleştirdi

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Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri ile Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden ortak afet eğitimi tatbikatı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri ile Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan simülasyon merkezinde afet eğitimi tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2024 yılının sonuna kadar arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapacak 100 bin kişiye ulaşma hedefi kapsamında eğitim alan TDV gönüllüleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan simülasyon merkezinde eğitim tatbikatı yaptı.

"Profesyonel ve uluslararası ekip olmak için gayret göstereceğiz"

Ekip kurulumunun gönüllülük esasına dayalı olduğunu ifade eden TDV Hayri Hizmetler Kıdemli Uzmanı Onur İnan, "Arama kurtarmayla alakalı aktif görev alan ekiplerimiz üzerinden bir süreç haritası çıkarttık. Bu süreç haritası içinde ekiplerimizi bilgilendirerek önce gönüllü olanların belirlenmesini sağladık. Gönüllü arkadaşlarımızla onların kişisel güvenliklerini de sağlayacak şekilde planlamalar yaparak ve malzemeler tedarik ederek bugün buradaki eğitim şartlarını oluşturduk. Kurduğumuz ekibe vakfımız ve başkanlığımız personellerinden oluşan depremde arama kurtarma eğitmenleri tarafından eğitimler veriliyor. Uzun vadede AFAD tarafından belirlenen akreditasyon sınıflarında, önce hafif ardından da orta sınıf akreditasyonu tamamlayıp profesyonel ve uluslararası ekip olmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

"Bir öğünde 10 bin kişiye yiyecek sağlayabilecek ekipman ve kabiliyete sahibiz"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 11 ilde toplam 324 kişilik bir arama kurtarma ekibi kurduğunu dile getiren İnan, "AFAD tarafından yapılan 2024 yılı sonuna kadar 100 bin kişilik arama kurtarma personeli yetiştirme projesi kapsamında eğitim alıyoruz. Burada başkanlığımızın merkez teşkilatı ve vakfımızın teşkilatlarında bulunan personelden oluşan 35 kişilik bir ekibe depremde arama kurtarma eğitimi veriliyor. Bu eğitimler sonrası akreditasyon süreçlerine başlayarak profesyonel bir ekip haline gelmeyi hedefliyoruz. Taşra teşkilatlarında da süreci hızlandırarak 81 ilde 2 bin 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyoruz. Vakfımız 2020 yılında gerçekleşen Elazığ depreminden sonra afetle alakalı çalışmalarda ciddi bir mesafe kat etti. 20 adet ikram aracı ve 3 adet mobil mutfağımızla bir öğünde 10 bin kişiye yiyecek sağlayabilecek ekipman ve kabiliyete sahibiz" şeklinde konuştu.