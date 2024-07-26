Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı personelleri afet eğitimi tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı personelleri afet eğitimi tatbikatı gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri ile Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan simülasyon merkezinde afet eğitimi tatbikatı gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında, 2024 yılına kadar arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapacak 100 bin kişiye ulaşma hedefi doğrultusunda TDV gönüllüleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri eğitim aldı. Eğitim sonucunda profesyonel ve uluslararası bir ekip oluşturma hedeflenmektedir. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 11 ilde toplam 324 kişilik bir arama kurtarma ekibi kurulmuştur.

26.07.2024 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri ile Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden ortak afet eğitimi tatbikatı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri ile Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan simülasyon merkezinde afet eğitimi tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2024 yılının sonuna kadar arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapacak 100 bin kişiye ulaşma hedefi kapsamında eğitim alan TDV gönüllüleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan simülasyon merkezinde eğitim tatbikatı yaptı.

"Profesyonel ve uluslararası ekip olmak için gayret göstereceğiz"

Ekip kurulumunun gönüllülük esasına dayalı olduğunu ifade eden TDV Hayri Hizmetler Kıdemli Uzmanı Onur İnan, "Arama kurtarmayla alakalı aktif görev alan ekiplerimiz üzerinden bir süreç haritası çıkarttık. Bu süreç haritası içinde ekiplerimizi bilgilendirerek önce gönüllü olanların belirlenmesini sağladık. Gönüllü arkadaşlarımızla onların kişisel güvenliklerini de sağlayacak şekilde planlamalar yaparak ve malzemeler tedarik ederek bugün buradaki eğitim şartlarını oluşturduk. Kurduğumuz ekibe vakfımız ve başkanlığımız personellerinden oluşan depremde arama kurtarma eğitmenleri tarafından eğitimler veriliyor. Uzun vadede AFAD tarafından belirlenen akreditasyon sınıflarında, önce hafif ardından da orta sınıf akreditasyonu tamamlayıp profesyonel ve uluslararası ekip olmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

"Bir öğünde 10 bin kişiye yiyecek sağlayabilecek ekipman ve kabiliyete sahibiz"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 11 ilde toplam 324 kişilik bir arama kurtarma ekibi kurduğunu dile getiren İnan, "AFAD tarafından yapılan 2024 yılı sonuna kadar 100 bin kişilik arama kurtarma personeli yetiştirme projesi kapsamında eğitim alıyoruz. Burada başkanlığımızın merkez teşkilatı ve vakfımızın teşkilatlarında bulunan personelden oluşan 35 kişilik bir ekibe depremde arama kurtarma eğitimi veriliyor. Bu eğitimler sonrası akreditasyon süreçlerine başlayarak profesyonel bir ekip haline gelmeyi hedefliyoruz. Taşra teşkilatlarında da süreci hızlandırarak 81 ilde 2 bin 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyoruz. Vakfımız 2020 yılında gerçekleşen Elazığ depreminden sonra afetle alakalı çalışmalarda ciddi bir mesafe kat etti. 20 adet ikram aracı ve 3 adet mobil mutfağımızla bir öğünde 10 bin kişiye yiyecek sağlayabilecek ekipman ve kabiliyete sahibiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Valiliği, Ankara, Sivil Toplum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı personelleri afet eğitimi tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 21:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı personelleri afet eğitimi tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement