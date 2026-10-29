Diyanet İşleri Başkanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılını hep birlikte idrak etmenin bahtiyarlığının yaşandığı belirtilerek, aziz milletin Cumhuriyet Bayramı tebrik edildi.

Bundan bir asır önce asil milletin, canından üstün bildiği vatanına ve mukaddesatına uzanan elleri destansı bir direnişle bertaraf ettiği, bağımsız yaşama tutkusunu tarihe altın harflerle kaydettiği hatırlatılan mesajda, "Türlü imkansızlık ve zorluklara rağmen esarete boyun eğmeyen yüksek karakteri ve idealleri uğruna canını feda etmeyi en büyük onur sayan inancı sayesinde milletimiz, karşılaştığı engelleri aşarak kesin bir zafere ulaşmış ve böylece özgürce yaşama iradesinin asla kırılamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Böylesine şanlı bir tarihin varisleri olarak bizlere düşen, ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz değerler etrafında birbirimize kenetlenmek ve başta vatanımız ve mukaddesatımız olmak üzere bizlere emanet edilen bu kutlu mirası yaşatarak, güçlendirerek gelecek nesillere aktarmaktır. Bu şuurla hareket ettiğimiz sürece ülkemize ve ülkümüze kasteden hiçbir hain girişim hedefine ulaşamayacak; devletimiz ve milletimiz bu topraklarda ilelebet payidar kalacaktır.

Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'imizin kuruluşuna emek veren fedakar devlet ricalini saygıyla ve minnetle anıyoruz. Din, iman, vatan ve mukaddesat uğruna mücadele eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi şükranla ve rahmetle yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yüce Rabbimiz, bu cennet vatanda birlik beraberlik içinde huzurla yaşamayı bizlere ve nesillerimize müyesser eylesin."