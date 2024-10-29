Diyanet İşleri Başkanlığından Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, bugün Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılının millet olarak birlik-beraberlik içinde kutlamanın coşkusunun yaşandığı belirtildi.

Milletin canından kıymetli bildiği vatanına, hürriyetine ve değerlerine kastedenlere karşı her daim onurlu bir direniş gösterdiği, özgürce yaşama idealini her seferinde tarihin tanıklığına sunduğu anlatılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Milli iradeye vurulmak istenen prangalar karşısında her türlü imkansızlık ve çetin şartlar altında sarsılmaz bir iman, yıkılmaz bir irade ve karşı konulamaz bir kararlılıkla mücadele eden milletimiz, büyük bir zafer kazanmıştır. Ne pahasına olursa olsun vatan ve mukaddesatından ödün vermeyen milletimiz, asırlardır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda ilelebet var olma ülküsünü tüm dünyaya ilan etmiştir."

Mesajda, ecdadın büyük fedakarlıklarla muhafaza ettiği ortak değerlerin etrafında kenetlenmek, onları ihya ederek gelecek nesillere aktarmak, milletin ve devletin huzur ve refahı için var güçle çalışmak gerektiğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu inanç ve anlayışla çalıştığımız sürece, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiçbir girişim, huzurumuzu, kardeşliğimizi, birlik-beraberliğimizi hedef alan hiçbir saldırı, asla başarıya ulaşamayacaktır. 101. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, Milli Mücadelemizin merkezinde yer alan din, iman, ezan, vatan, bayrak, namus ve hürriyet gibi değerlerle varlığını ilelebet devam ettirecektir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, saygı ve minnetle anıyoruz. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden ecdadımızı, istiklal, istikbal, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyoruz."