Diyanet İşleri Başkanlığından Malatya\'daki İftar Haberine Yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinesinde Malatya'da verilen iftara ilişkin "Depremzedeye makarna, protokole mükellef sofra" haberiyle ilgili, "Başkanlığımız, yanıltıcı, iyi niyet taşımayan maksatlı haberler karşısında, toplumu din konusunda aydınlatma görevinin yanı sıra yaralarını sarma noktasında da vatandaşlarımızın her zaman yanında olma kararlığını sürdürmeye devam edecektir." açıklaması yapıldı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede "Depremzedeye makarna, protokole mükellef sofra" başlığıyla haber yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihli Malatya'yı etkileyen deprem felaketi sonrasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin, depremden etkilenen Malatyalı vatandaşlara yönelik manevi destek hizmetlerini yürütmeye ve yardımları vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiği aktarıldı.
Ramazan ayının girmesiyle Malatya'da konteynerlerde yaşayan ve evinde iftar yapmak isteyen ihtiyaç sahiplerine TDV koordinesinde Kernek bölgesinde ve Miad konteyner kentte açılan iftar çadırında günlük yaklaşık 3 bin kişilik, farklı menülerle hazırlanan iftariyelikler dağıtıldığı kaydedildi.
Bölgede yapılan hizmetleri yerinde görmek ve ramazan ayı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya gelerek manevi destek sunmak maksadıyla birkaç programa katılım sağlayan Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan başkanlığındaki heyetin, iftar çadırında da yemek dağıtımına eşlik ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kaldıkları konteynerlerde veya evlerinde aileleriyle birlikte iftar etmek isteyen vatandaşlarımız, iftar çadırında dağıtılan yemeği sefer tasları ile alıp eve veya konteynerlerine götürmektedir. Heyetin hazır bulunduğu iftariyelik dağıtımında günün menüsü; domates çorbası, tavuk sote, soslu makarna, ayran, su ve ekmek şeklindedir.
Diyanet Akademisi Başkanı Kaan ve beraberindeki heyet, buradaki programın ardından, depremde vefat eden Diyanet personelinin aileleri, yakınlarını kaybeden ve depremde zarar gören Diyanet personeli ve bölgede cami ve Kur'an kursu yapımına katkı sunan hayırseverlerin katıldığı iftar programına da iştirak etmiştir. 'Protokol yemeği' olarak basında çarpıtılarak yer alan habere konu yemek menüsü ise diğer menüyle benzer şekilde mercimek çorbası, sebzeli yemek, salata, tatlı, ayran, su ve ekmek şeklindedir.
Başkanlığımız, yanıltıcı, iyi niyet taşımayan maksatlı haberler karşısında, toplumu din konusunda aydınlatma görevinin yanı sıra yaralarını sarma noktasında da vatandaşlarımızın her zaman yanında olma kararlığını sürdürmeye devam edecektir."
Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanlığından Malatya'daki İftar Haberine Yanıt - Son Dakika
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