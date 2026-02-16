Diyanet Radyo'ya 'Yılın En İyi Tematik Radyosu' Ödülü - Son Dakika
Diyanet Radyo'ya 'Yılın En İyi Tematik Radyosu' Ödülü

16.02.2026 18:20
Diyanet Radyo, Esenler Belediyesi'nin 'Radyonun Yıldızları' ödüllerinde en iyi tematik radyo seçildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Diyanet Radyo "Yılın En İyi Tematik Radyosu" ödülüne layık görüldü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Esenler Belediyesince Dünya Radyo Günü dolayısıyla düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni", Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törende, dinleyicilerin takdiriyle "Yılın En İyi Tematik Radyosu" seçilen Diyanet Radyo'nun ödülünü Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, sahih dini bilgiyi, medeniyetin köklü değerlerini, sözün en nezaketli halini hanelere ve gönüllere taşıyan Diyanet Radyonun, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Radyonun Yıldızları" ödüllerinde "Yılın En İyi Tematik Radyosu" ödülüne layık görülmesinin bir iftihar vesilesi olduğunu belirtti.

Arpaguş, "Yayın hayatına başladığı günden beri hakkın ve hakikatin sesi olmayı şiar edinen Diyanet Radyo ailesini bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Mikrofon başında, teknik masada ve perde arkasında büyük bir özveriyle bu başarıya omuz veren tüm kardeşlerimi yürekten kutluyor, sesimizin ve sözümüzün tesirinin artmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Radyo, Medya

18:40
