Diyanet-Sen Kütahya İftar Programı
26.02.2026 15:48
Diyanet-Sen Kütahya, geleneksel iftar programını düzenleyerek ramazan manevi atmosferini paylaştı.

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, sendika üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, ramazan ayının manevi atmosferine ve din görevlilerinin bu süreçteki özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Başkan Balon, din görevlilerinin ramazan boyunca camilerde halkın ibadetlerini en verimli şekilde yerine getirmesi için teravih, mukabele ve vaaz programlarıyla yoğun bir mesai harcadığını belirtti. Balon, "Bizleri tekrar bu mübarek mevsime kavuşturan Yüce Allah'a hamd ediyoruz. Bu manevi iklimi ihya eden her bir kardeşimizden Rabbim razı olsun." dedi.

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün anlatılmasına yönelik yayımlanan genelgeye de değinen Balon, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilere paylaşma, sabır ve kardeşlik bilinci aşılanıyor. Okullarda düzenlenen kültürel faaliyetler, çocukların manevi değerlerle büyümesine katkı sağlıyor. Bu uygulamalardan dolayı Milli Eğitim Bakanı'nı sonuna kadar destekliyoruz."

İslam dünyasında yaşanan acılara değinen Balon, özellikle Gazze ve Doğu Türkistan'daki zulmün son bulması için Müslümanları duyarlı olmaya çağırdı. Zulmün durması için sadece sözlü değil, eylemsel gayretin de önemli olduğunu vurgulayan Balon, "Dökülen kanın durması ve mazlumların gözyaşlarının silinmesi için sözlü dualarımızı, fiili gayretlerimizle desteklemeliyiz." şeklinde konuştu.

Program, yemek duasının ardından üyelerin karşılıklı sohbetleri ve ramazan tebrikleşmeleriyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, İftar, Son Dakika

