Diyanet-Sen Üyelerine Beypazarı'nda İndirim

Bağımsız Diyanet-Sen, Beypazarı ilçesinde sendika üyeleri için esnafla indirim anlaşması yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, sendika üyeleri ve tüm diyanet personeli için Beypazarı ilçesinde 23 iş yeriyle indirim protokolü imzaladıkları bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sendikanın Beypazarı Temsilcisi Kamil Yılmaz, protokol gereği tüm diyanet personelinin, çeşitli hizmetlerden ve ürünlerden satın alırken yüzde 10 ila 35 oranında indirimli tarife üzerinden alışveriş yapabileceğini bildirdi.???????