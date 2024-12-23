Diyanet'ten Çocuk Eğitimi Vurgusu - Son Dakika
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Diyanet'ten Çocuk Eğitimi Vurgusu

Ali Erbaş, çocukların eğitiminde anne ve babaların bilinçli olmasının önemini vurguladı.

23.12.2024 18:46
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, çocuklarımızı her yönden yetiştirmenin ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitiminin Etkinlik ve Verimliliğini Artırma Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, çocukluk döneminin, insanın kimlik, kişilik ve karakter oluşumunun en önemli evresi olduğunu belirtti.

Toplumsal ve ahlaki değerlerin, temel bilgi ve becerilerin en güçlü şekilde bu dönemde kazandırıldığını anlatan Erbaş, "Çocukluk dönemindeki ihmallerin ya da yanlış yönlendirmelerin çocuğun daha sonraki hayatında telafisi imkansız olumsuzluklar meydana getireceği inkar edilemez bir gerçektir. Tüm bunlar, çocukluk döneminin ne denli önemli ve hassas bir dönem olduğunu ve onun eğitimi hususunda başta anne ve babalar olmak üzere herkesin ne kadar bilinçli davranması gerektiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Çocuklara din ve değer eğitimi verilirken metodun çok önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de çocukların din ve değerler eğitiminde ebeveynlere büyük sorumluluklar ve önemli görevler düştüğüne işaret edildiğini dile getirdi.

Din eğitiminde çok fazla imkana sahip olunduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, çocuklarımızı maddi, manevi her yönden yetiştirmenin ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu noktada onların başta Rabbimizle olmak üzere, kendileriyle, aileleriyle, toplumla, çevreyle barışık bir şekilde yetişmelerini, vatanına, milletine, medeniyetine ve insanlığa hayırlı fertler olmalarını temin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlama noktasında çağın imkan ve fırsatlarından azami derecede istifade etmeye çalışıyoruz. Program ve kaynaklarımızı pedagog, çocuk psikoloğu, çocuk gelişimi uzmanları, akademisyenler ve sahadaki il, ilçe müftülerimiz ve eğitimcilerimizin katkıları ile sürekli güncelliyoruz. Bunu çok önemsiyoruz."

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri, il, ilçe müftüleri, akademisyenler ve eğitimciler katıldı.

Kaynak: AA

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