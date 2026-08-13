Diyanet'ten 'Her yetim bir emanet' çağrısı - Son Dakika
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Diyanet'ten 'Her yetim bir emanet' çağrısı

Diyanet\'ten \'Her yetim bir emanet\' çağrısı
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Diyanet'in cuma hutbesinde, Gazze'de ve dünyada savaş nedeniyle yetim kalan çocuklara sahip çıkılması istendi. 'Mazlumların sesi olmak elimizdedir' denilerek, yetimlere kol kanat germenin Hz. Muhammed'in sünneti olduğu vurgulandı.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesinde "Her yetim bir emanet" başlığıyla yetimlere sahip çıkılması çağrısı yapıldı. Hutbede Gazze'de ve farklı coğrafyalarda çocukların savaşlar nedeniyle hayatını kaybettiği veya yetim kaldığı belirtilerek, "Mazlumların sesi olmak elimizdedir" denildi.

Diyanet'in hutbesinde, Hz. Muhammed'in amcasının oğlu Ca'fer-i Tayyar'ın şehit olmasının ardından geride kalan üç yetimle ilgilenmesine ilişkin olay anlatıldı. Yetimlere sahip çıkanlara ilişkin Hz. Muhammed'in, "Yetime kol kanat geren kimse ile ben, cennette böyle yan yana olacağız" hadisine yer verildi.

"GAZZE'DE VE FARKLI COĞRAFYALARDA İNSANLAR VAROLUŞ MÜCADELESİ VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Hutbede, "Gönül coğrafyamızın bir yanı ateşler içindeyken, öbür yanında bizler, zulmün devam ettiğini unutabiliyoruz. Ekranlar haber yapmayı kestiğinde zulmün de sona erdiği düşüncesine kapılabiliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Gazze'de ve farklı coğrafyalarda insanların varoluş mücadelesi verdiği belirtilen hutbede, "Yine her gün yüzlerce çocuk, zalimlerin bombaları altında ya can veriyor ya da yetim ve öksüz kalıyor" denildi.

Hutbede, savaşın ortasında bir çocuğun "Bizim buralarda çocuklar büyümez" sözlerine atıf yapılarak, "Oysaki Çocukların büyüyemediği; oyun alanlarının kabirleri haline geldiği bir dünyada, insanlığın huzurlu olamayacağı açıktır" ifadelerine yer verildi. Yetim ve öksüzlerin şefkatli bir el bulmakta zorlandığı belirtilen hutbede, yetimlere sahip çıkmanın, onları himaye etmenin ve koruyup gözetmenin Hz. Muhammed'in sünneti olduğu vurgulandı.

"MAZLUMLARIN SESİ OLMAK ELİMİZDEDİR"

Hutbede, akrabaların ve komşuların geride bıraktığı yetimlerin yanı sıra "mazlum coğrafyalarda hayata tutunmaya çalışan yetimlerin" de korunması gerektiği ifade edildi. "Merhametin coğrafyası olmaz" denilen hutbede, "Ümmet olmak bir olmaktır, kardeşlik bağını korumaktır. Belki bugün, elimizden savaşları durdurmak gelmeyebilir. Fakat yarına hazırlık yapmak, zalimlerin heveslerini kursağında bırakacak güce ulaşmak elimizdedir. Unutmamak, duyarsızlaşmamak, mazlumların sesi olmak elimizdedir" ifadeleri kullanıldı.

Yetimlerin yalnız bırakılmaması gerektiği belirtilerek, "Yetimi sakın incitme" emrine dikkat çekilen hutbede, Müslümanlara evlerini ve gönüllerini yetimlere açmaları, gerektiğinde koruyucu aile olmaları ve maddi-manevi destek sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Hutbe, "Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir" hadisiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 'Her yetim bir emanet' çağrısı - Son Dakika

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