Diyanet'ten Din Görevlilerine Rehberlik - Son Dakika
Diyanet'ten Din Görevlilerine Rehberlik

Diyanet\'ten Din Görevlilerine Rehberlik
08.04.2026 17:37
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, din görevlilerine rehberlik ve hizmet anlayışı üzerine konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'daki din görevlileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonu'nda Ankara'daki din görevlileriyle buluştu.

Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının, toplumu din konusunda aydınlatan ve milletimize rehberlik etmek üzere kurulan anayasal bir kurum olduğunu hatırlattı.

Milletin hayatına rehberlik eden bir teşkilatın mensupları olduklarını belirten Arpaguş, "Doğru bilgiye dayalı bir inancın, güzel ahlak ile bezeli salih amelin ve bütün bunları müstakim bir çizgide buluşturarak, Müslüman kimliğini inşa eden bir idealin temsilcileriyiz. Bizler, inancımızdan ve medeniyet köklerimizden tevarüs ettiğimiz ulvi bir emaneti hayata ve geleceğe taşımakla mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Üstlendikleri görevin yalnızca bir mesleğin icrasını değil, aynı zamanda bir davanın temsilini ifade ettiğini belirten Arpaguş, "Bu görev, doğrudan insanların kalbine, zihnine ve hayatına dokunan, toplumsal huzurun ve manevi dirliğin temelini oluşturan bir mahiyet taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük imkanımız, Yüce Allah'a olan sarsılmaz imanımız"

Arpaguş, doğru bilgiye erişimin zorlaştığı bir çağda yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü bizler, topluma sadece bilgi sunan değil, aynı zamanda doğruyu yanlıştan ayırma konusunda rehberlik eden ve güven inşa eden bir teşkilatız. Haliyle hizmetlerimizin insanların beklentilerine, zamanın ruhuna ve yeni ihtiyaçlara göre uyarlanması gerektiğini asla unutmamalıyız. Muhatap kitlemizin çeşitlendiğini ve beklentilerin her geçen gün arttığını göz ardı etmemeliyiz. Bu çerçevede sizlerden özellikle birkaç hususa dikkat etmenizi istirham ediyorum. Evvel emirde, imkanlarımızın ve potansiyelimizin farkında olmak durumundayız. Bizim en büyük imkanımız, Yüce Allah'a olan sarsılmaz imanımız, ihlas ve samimiyetimiz, hamiyet-i diniyyemiz ve hizmet aşkımızdır."

Din görevlilerinin üslubu ve vatandaşa yaklaşımının son derece önemli olduğunu belirten Arpaguş, insanların kalbine giden yolun, nezaket, zarafet ve samimiyetten geçtiğini ifade etti.

Arpaguş, kurumsal aidiyet ve birlik ruhunu her daim diri tutmaları gerektiğine dikkati çekerek, büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin her bir ferdinin, diğerinin yükünü hafifletmek, noksanını tamamlamak ve başarısını artırmakla sorumlu olduğunu söyledi.

"İslam dünyasında yapay ayrılıkların ve kısır çekişmelerin" yaşandığını ifade eden Arpaguş, bu durumun Türkiye'de karşılık bulamamasının en önemli sebeplerinden birinin Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal varlığı olduğunu söyledi.

Programda, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Din Görevlilerine Rehberlik - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyanet'ten Din Görevlilerine Rehberlik - Son Dakika
