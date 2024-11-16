Diyanet\'ten Gazze\'ye 600 Milyon Lira Yardım

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak çeşitli yollarla şu ana kadar 600 milyon liralık yardımı Gazze'ye ulaştırdıklarını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Milli İrade Platformunca İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Diyanet ve Din Hizmetleri" konulu "Milli İrade Buluşmaları" programına katıldı.

Erbaş, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Dr. Tayyar Altıkulaç Konferans Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun küresel krizlerle kuşatılmış insanlığın çıkış yolu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir medeniyetin inşası noktasında herkese çok büyük görevler ve çok önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Erbaş, bu idealin, güçlü motivasyonun, en büyük imkanın, en kapsamlı zeminin, inanç ve değerler olduğunu kaydetti.

Erbaş, bugün Diyanet İşleri Başkanlığının dünyanın her köşesinde hizmet sunan büyük bir teşkilat olduğuna dikkati çekerek, hiçbir ülkede benzeri olmadığını ifade etti.

"Filistin için Papa'ya Cumhurbaşkanımızın mektubunu götürdüm"

Filistin için sivil toplum kuruluşlarıyla Filistin'e Destek Platformu'nu kurduklarını anlatan Erbaş, Gazze ve Filistin konusunda en başından beri yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri onlarca iş olduğunu dile getirdi.

Erbaş, bu süreçte daha güçlü tepki oluşturmak amacıyla Müslüman ülke ve toplumların dini liderleriyle defalarca toplantı yaptıklarını, Diyanet İşleri Başkanlığında 92 ülkeden 190'nın üzerinde ilim adamı ve dini liderin katılımıyla çevrim içi toplantı düzenlediklerini kaydetti.

Farklı din mensuplarının dünyadaki temsilcilerine özel mektuplar gönderdikleri ve onları bir araya getirerek açıklamalar yaptıklarını belirten Erbaş, " Vatikan'a gittik, Cumhurbaşkanımızın mektubunu Papa'ya ulaştırdık ve Papa'ya baştan sona mektubu okudum. Onun da bu farkındalığın oluşmasında desteğinin olmasını kendisinden talep ettik." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Filistin'e insani yardımlar konusunda yapılabilecek her şeyi yaptıklarını vurgulayarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak çeşitli yollarla şu ana kadar 600 milyon liralık yardımı Gazze'ye ulaştırdık. Rabb'im, Kudüs mücadelesinin ve Filistin davasının nihai zaferini görmeyi hepimize nasip eylesin inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.