Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. hakkında soruşturma başlattı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyanet'ten İmam R. K. Hakkında Soruşturma - Son Dakika
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