Diyanet'ten Kur'an kursları mesajı, 2026-2027 dönemi başladı - Son Dakika
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Diyanet'ten Kur'an kursları mesajı, 2026-2027 dönemi başladı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kur'an Kursları 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Arpaguş, kursların her yaştan vatandaşa güvenli ve kapsayıcı bir eğitim yuvası olarak hizmet verdiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kur'an Kursları 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Kur'an kurslarımız, her yaştan vatandaşımızın manevi dünyasını zenginleştiren, güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olarak faaliyet göstermektedir." ifadesini kullandı.

Arpaguş, "Kur'an Kursları 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Diyanet İşleri Başkanlığının, toplumu din konusunda aydınlatma ve milletin manevi hayatına rehberlik etme amacıyla toplumun her kesiminden ve her yaştan insana yönelik pek çok alanda kapsamlı faaliyetler gerçekleştirdiğini belirtti.

Tüm faaliyetlerinde Kur'an ve sünneti esas alan Başkanlığın, asırlık tecrübesiyle medeniyetin insan yetiştirme mefkuresi doğrultusunda nitelikli hizmet ürettiğini aktaran Arpaguş, hizmet ve faaliyetler arasında Kur'an kurslarının özel bir yerinin olduğunu vurguladı.

Safi Arpaguş, Başkanlık olarak halkın ve nesillerin dine, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında Kur'an kurslarını büyük bir imkan olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kur'an kurslarımız, her yaştan vatandaşımızın manevi dünyasını zenginleştiren, güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olarak faaliyet göstermektedir. 4-6 yaş grubundan hafızlık eğitimine, ihtiyaç odaklı programlardan engelli kardeşlerimize yönelik eğitimlere kadar birçok farklı formatta aktif olarak hizmet vermektedir. Böylece yediden yetmişe her bir vatandaşımız, yaygın din eğitimi hizmetlerimizden kolaylıkla ve yüksek bir verimle yararlanmakta, Kur'an-ı Kerim'i, temel inanç ve ibadet esaslarını, ahlaki değerleri ve sevgili peygamberimizin örnek hayatını en güzel şekilde öğrenmektedir. Bugün milletimizin gözbebeği olan Kur'an kurslarımızda yeni bir eğitim-öğretim dönemine başlamanın, öğrencilerimizi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve sevgili peygamberimizin sünneti ile buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.' cümlesinde ifadesini bulan nebevi müjdeye hep birlikte nail olmak için tüm öğrencilerimizi kurslarımıza bekliyoruz.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Büyük bir özveriyle milletimize hizmet eden kıymetli hocalarımıza, müftülük personelimize ve bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kur'an kurslarımıza kaydolmakla hem kendileri hem de aileleri için en güzel kararı vermiş olan öğrencilerimize Cenabıhak'tan üstün muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

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