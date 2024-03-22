- Diyanet Vakfı'ndan Bangladeş'te 30 hafız öğrenciye gıda paketi yardımı
DAKKA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'te yetim 30 hafız öğrenciye Ramazan'da gıda paketi yardımı yaptı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yardımlarını sürdürüyor. Şiddet olayları nedeniyle yetim kalan 30 hafız öğrenciye, TDV tarafından Ramazan'da gıda paketi yardımı yapıldı. TDV, ayrıca Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerinde de Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği gönüllüsü Hamza Balcı, "Şu an burada Diyanet İşleri'nin himayesi altında olan yetim hafız öğrencilere Ramazan gıda paketi dağıtmaktayız. Burada 30 öğrencimize koli veriyoruz. Kolilerimizde bu çocuklarımızın çoğu zaman yiyemediği ve her zaman alamadığı şeyler var. İçinde bildiğimiz yemeklerden ziyade tatlılarımız da var. Bu tatlıları çoğu zaman burada yiyemiyorlar. Bu tür şeyleri de koymaya önem verdik. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Allah razı olsun" dedi.
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