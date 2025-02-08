Diyanet Vakfı'ndan 'Kimlik ve Aidiyet' Kampı - Son Dakika
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Diyanet Vakfı'ndan 'Kimlik ve Aidiyet' Kampı

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Türkiye Diyanet Vakfı, Diyarbakır'da 130 lisans öğrencisine yönelik kültürel kamp düzenledi.

08.02.2025 12:10
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Türkiye Diyanet Vakfı 'kimlik ve aidiyet' temalı yarıyıl kız uyum kampı düzenledi

DİYARBAKIR - Türkiye Diyanet Vakfı 3-8 Şubat tarihleri arasında 130 lisans öğrencisine 5 gün boyunca kültürel ve eğitim yoğunluklu 'kimlik ve aidiyet' temalı yarıyıl kampı düzenledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, 2025 yarıyıl kampları 12 ilde 21 farklı kamp programı olarak bin 774 burslu öğrenci ile gerçekleştirildi. Bu kamplardan biri de Diyarbakır Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde düzenlendi. 5 gün boyunca Diyarbakır'ın tarihi yerlerini gezen ve toplam 11 dersten oluşan eğitimi tamamlayan öğrenciler 8 Şubatta Diyarbakır Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda bir araya geldi.

Konferansa katılan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, kız öğrenciler ile sohbet etti. Burada açıklamalarda da bulunan Balkan, Türkiye Diyanet Vakfının 1975 yılında kurulan sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. 149 ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getiren Balkan, "Şu anda zaten dünyada iyiliğin öncüsü bir vakıf konumuna gelmiştir Türkiye Diyanet Vakfı ve bunu vatandaşlarımızın tamamen bizlere yapmış olduğu bağışlar ile bizlere emanet etmiş olduğu paralar ile gerçekleştirmekteyiz. 29 ilde ve 4 ilçede olmak üzere 53 tane öğrenci yurdumuz var. Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarımıza müthiş bir rağbet var biz de bu öğrencilerimizi milli, manevi değerler ile donatarak yetiştirmek için gayret ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Recep Şükrü Balkan'a plaket taktim edildi. Hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Diyarbakır, Eğitim, Güncel, Kültür, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet Vakfı'ndan 'Kimlik ve Aidiyet' Kampı - Son Dakika

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