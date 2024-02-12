Diyarbakır Anneleri'ne Tekirdağ'dan destek: Kızım gelene kadar buradayım - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri'ne Tekirdağ'dan destek: Kızım gelene kadar buradayım

Diyarbakır Anneleri\'ne Tekirdağ\'dan destek: Kızım gelene kadar buradayım

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine Tekirdağ'dan bir aile daha katıldı. 9 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen kızı Şaziye için gelen anne Katibe Ay, kızına kavuşmak için oturma eylemine dahil oldu. Ay, kızının gelene kadar orada bekleyeceğini ve gözyaşının artık dinsin istediğini belirtti.

12.02.2024 14:43  Güncelleme: 14:44
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Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1624'üncü gününde devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden, 9 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen kızı Şaziye için gelen anne Katibe Ay da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Ay, kızına kavuşmak için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Kızından 9 yıldır haber alamadığını belirten Ay, "Kızım gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Diğer anneler gibi ben de burada bekleyeceğim. Gelsin, kardeşleri onu özledi. O gelene kadar buradayım. Kızım benimle yaşasın, gözyaşım artık dinsin." dedi.

Kaynak: AA

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