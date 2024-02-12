Diyarbakır Anneleri\'ne Tekirdağ\'dan destek: Kızım gelene kadar buradayım

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1624'üncü gününde devam ediyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden, 9 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen kızı Şaziye için gelen anne Katibe Ay da oturma eylemine dahil oldu.
Anne Ay, kızına kavuşmak için oturma eylemine katıldığını söyledi.
Kızından 9 yıldır haber alamadığını belirten Ay, "Kızım gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Diğer anneler gibi ben de burada bekleyeceğim. Gelsin, kardeşleri onu özledi. O gelene kadar buradayım. Kızım benimle yaşasın, gözyaşım artık dinsin." dedi.
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