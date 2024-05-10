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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince (DÜ) "Uluslararası Diyarbakır Annelerinin Huzur Arayışı Sempozyumu" düzenlendi.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, son 40 yılda terör örgütü PKK tarafından yüzlerce çocuğun kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Terör örgütü PKK'ya karşı anneler tarafından ilk eylemin 2014 yılında başlatıldığını ifade eden Karakoç, Diyarbakır annelerinin eski HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı eylemin ise sürdüğünü belirtti.

Karakoç, Diyarbakır annelerinin yaptığı eylemin ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir arenaya ulaştığına işaret ederek, "Diyarbakır annelerinin bu eylemi sivil bir harekettir, annelerin başkaldırısıdır, Tüm dünyada çocukları farklı alanlarda kullanan terör örgütleri ve farklı örgütlere karşı da bir isyandır." dedi.

DÜ Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve sempozyumun düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Vahap Özpolat ise çocukların, annenin umudu, emeği ve istikbali olduğunu belirtti.

Anne ile çocuğu birbirinden ayırmanın en büyük suç ve günahlardan biri olduğunu dile getiren Özpolat, Diyarbakır annelerinin, bu suçun ve günahın mağduru olduğunu söyledi.

Diyarbakır annelerinin eyleminin terör örgütü PKK'ya karşı en etkili sivil mücadele yöntemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Özpolat, şunları kaydetti:

"Ailesinden bir şekilde koparılarak eline silah verilen yavrularını kurtarmaya çalışan ailelerin mücadeleleri ülkede şiddeti ve terörü dışlayan mücadele örneği açısından önem arz etmektedir. Diyarbakır annelerinin eylemi bir sivil itaatsizlik eylemidir. Sivil itaatsizlik eyleminde eylemci eylemini genel yarar için yapar. Eylemcinin niyeti eylemin sonunda kamusal bir faydanın ortaya çıkması düşüncesidir. Diyarbakır annelerinin eyleminde de eylemi gerçekleştirenlerin aynı neden için hareket ettiği görülmektedir. Anneler sadece kendi çocuklarını örgütün elinden kurtarmak istemekle yetinmeyip, 'kimsenin çocuğu dağa çıkmasın', 'çocuklar öldürülmesin' gibi genel bir faydaya da hizmet etmektedir."

Sempozyum, daha sonra oturumlarla devam etti.

Sempozyuma AK Parti MKYK üyesi Ali Karakaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.