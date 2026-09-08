Diyarbakır Bağlar'da otomobil kaldırıma çıktı; anne ağır yaralı, 2 çocuk taburcu oldu - Son Dakika
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Diyarbakır Bağlar'da otomobil kaldırıma çıktı; anne ağır yaralı, 2 çocuk taburcu oldu

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Hamdiye Öztürk ile çocukları Ebrar ve Efnan'a çarptı. Kazada anne ağır yaralanırken, 5 ve 2 yaşındaki çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi; sürücü gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde anne ve 2 çocuğu kaldırımda yürüdükleri sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Mehmet G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, dün Bağcılar Mahallesi Siverek Caddesi'ndeki kavşakta kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen anne Hamdiye (36) ile çocukları Ebrar (5) ve Efnan Öztürk'e (2) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, ambulansa Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan kaza anı seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

"Sürücüler dikkatli olsunlar"

Tedavisi yoğun bakımda süren Hamdiye Öztürk'ün eşi Fikret Öztürk, AA muhabirine, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinin ve çocuklarının yürüyüş yapmak için evden çıktığını söyledi.

Öztürk, "Eşim ve çocuklarım yürüyüşün ardından görev yaptığım sitede beni ziyarete geleceklerdi. Gelmeyince meraklanıp telefonla aradım. Eşimin telefonunu polis açtı, kaza geçiren eşimin ve çocuklarımın hastaneye kaldırıldığını söyledi. Eşim beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çocuklarımın durumu iyi. 2 yaşındaki çocuğum bebek arabasında olduğu için ağır yaralanmaktan kurtulmuş." dedi

Öztürk, kaza anına ilişkin görüntüyü izlediğini anlatarak, "Görüntüde otobüsün önüne otomobiliyle hızla kıran sürücü kaldırımda bulunan eşime ve çocuklarıma çarpıyor. Sürücülerin kurallara uyması gerekiyor. Eşimin akıbeti belli değil. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin. Sürücüler duyarlı ve dikkatli olsunlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Bağlar'da otomobil kaldırıma çıktı; anne ağır yaralı, 2 çocuk taburcu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Bağlar'da otomobil kaldırıma çıktı; anne ağır yaralı, 2 çocuk taburcu oldu - Son Dakika
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