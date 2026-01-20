Diyarbakır Barosu, Orantısız Güç, İşkence ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Suç İhbarında Bulundu

(ANKARA) - Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada, Baro tarafından Diyarbakır, Van ve Batman illerinde Suriye'de yaşananlara yönelik yapılan protestolara yönelen orantısız güç, işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç ihbarında bulunulduğu bildirildi.

Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Rojava'da Kürt halkına yapılanlar insanlığa karşı suç boyutuna ulaşmıştır"

"Rojava'da son dönemde Kürt halkına yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılar; sivilleri, özellikle kadınları ve çocukları doğrudan hedef alan katliamlar, zorla yerinden etmeler ve infaz görüntüleriyle birlikte insanlığa karşı suç boyutuna ulaşmıştır. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, IŞİD yöntemlerini andıran vahşet pratikleri, hukuk dışı infazlar ve sivillerin sistematik biçimde hedef alındığı saldırılar açıkça görülmektedir. Uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları sözleşmeleri uyarınca, savaş koşullarında dahi korunması gereken sivillerin hedef alınması mutlak biçimde yasaktır ve ağır suç teşkil etmektedir.

"Kolluk kuvvetlerinin görevi, demokratik hakların kullanımını bastırmak değil"

Rojava'da işlenen bu insanlığa karşı suçlara dikkat çekmek, katliamları protesto etmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla 19/01/2026 tarihinde Diyarbakır, Van ve Batman illerinde barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmiştir. Bu protestolar, Anayasa'nın 34. maddesi ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının meşru ve demokratik kullanımının bir parçasıdır. Ancak söz konusu illerde barışçıl biçimde bir araya gelen halka yönelik olarak kolluk kuvvetleri tarafından aşırı ve orantısız güç kullanılmış; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı fiilen engellenmiştir. Müdahaleler sırasında çok sayıda yurttaş darp edilmiş, yerlerde sürüklenmiş ve gözaltına alınmıştır. Protestolar esnasında seçilmiş belediye başkanlarına ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz'a yönelik fiziksel saldanlar gerçekleştirilmiş, hukuka aykırı biçimde gözaltına alınmışlardır. Barışçıl protestolara yönelik bu müdahaleler; işkence ve kötü muamele yasağının ihlali anlamına gelmekte, hukukun üstünlüğü ilkesini açıkça ortadan kaldırmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin görevi, demokratik hakların kullanımını bastırmak değil, bu hakların güvenli biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

"Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç ihbarında bulunulmuştur"

Merkezimiz tarafından; Diyarbakır, Van ve Batman illerinde gerçekleşen orantısız güç kullanımı, işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç ihbarında bulunulmuştur. Hukuki süreçler titizlikle takip edilecek ve sorumluların hesap vermesi için gerekli tüm başvurular yapılacaktır. Bu vesileyle ulusal ve uluslararası kamuoyunu; Rojava'da Kürt halkına yönelik olarak işlenen insanlığa karşı suçlara ve bu suçları barışçıl biçimde protesto eden yurttaşlara yönelik hak ihlallerine karşı duyarlılık göstermeye, sorumluların tespiti ve yargılanması için etkili mekanizmalar harekete geçirmeye çağırıyoruz."