Sarım Çayı'nda Kaybolan Vedat Karabulut'u Arama Çalışmaları 8'inci Gününde

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır- Bingöl arasındaki Sarım Çayı'nda kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor. Yaklaşık 100 personelin katılımıyla süren çalışmalar kapsamında iş makineleri ile suyun debisini düşürmek için Sarım Çayı'nın yönü değiştirildi.

Diyarbakır'dan Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze Köyü'ne arkadaşlarıyla birlikte 14 Haziran'da piknik yapmaya giden 33 yaşındaki Vedat Karabulut, suyun karşısına geçmek için girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis'ten çok sayıda arama kurtarma ekibi Karabulut'un bulunması için çalışmaları 8'inci gününde de sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Bingöl UMKE tarafından kullanılan iş makineleri ile suyun debisini düşürmek için Sarim Çayı'nın yönü değiştirildi.

BELEDİYE EŞ BAŞKANLARINDAN AİLEYE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, beraberindeki Çınar, Lice, Kulp ve Yenişehir ilçe belediye eş başkanlarıyla birlikte Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymaz Köyü'ne giderek, Vedat Karabulut'un ailesine destek ziyaretinde bulundu.

Ailenin daha kapsamlı bir arama desteği sağlanması yönündeki taleplerini dinleyen Hatun, Büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiklerini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde arama kurtarma faaliyetlerine desteklerini artıracaklarını belirtti.

Karabulut'un kaybolduğu bölgedeki çalışmaları da yerinde izleyen Eş Başkan Hatun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinden suyun debisi, coğrafi şartlar ve yürütülen teknik çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

DALGIÇ EKİBİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 11 kişilik profesyonel dalgıç ekibi, tam donanımlı arama kurtarma araçlarıyla birlikte sahada görev yapıyor. Ekipler, zorlu koşullara rağmen her gün sabah saat 05.00'ten akşam karanlık çökene kadar arama kurtarma faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.