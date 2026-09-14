Diyarbakır Bismil'de 2013'te kaybolan kadının ölümünde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Bismil'de 2013'te kaybolan kadının ölümünde 2 şüpheli tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden Cuma K. ve Muhyettin B. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tatlıçayır Mahallesi Pamukçayı mevkisinde 29 Temmuz 2014'te su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çeşitli kemik parçaları, muhtelif kıyafet ve eşyaların tespit edilmesi üzerine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe Cuma K. ve Muhyettin B. tutuklandı, Hatice K, Emrah K, Serdal K, Hamdiye A. ve Figen B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, HTS, baz kayıtları ve teknik takip sonucu tespit edilmişti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Tatlıçayır Mahallesi Pamukçayı mevkisinde 29 Temmuz 2014'te su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çeşitli kemik parçaları, muhtelif kıyafet ve eşyaların tespit edilmesi üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında olay yerinden elde edilen kafatası ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede 17-23 yaş arası bir kadına ait olduğu belirlenmiş, kimlik ve şüpheli tespiti yapılamaması nedeniyle 13 Şubat 2015'te daimi arama kararı verilmişti.

Şüpheliler hakkında yeterli delil bulunamaması nedeniyle 22 Ekim 2014'te kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, bu karar maktulün kimliğinin tespiti üzerine 4 Haziran'da kaldırılmıştı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alınmıştı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, HTS kayıtları, veri analizleri, daraltılmış baz çalışmaları, Adli Tıp Kurumu raporları, hastane muayene kayıtları, ilaç bilgileri, tanık/bilgi sahibi ifadeleri, saha araştırmalarıyla elde edilen diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirilerek, tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda Cuma K, Serdal K, Emrah K. ve Hatice K. ile Muhyettin B. ve Figen B. ile Hamdiye A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Bismil, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Bismil'de 2013'te kaybolan kadının ölümünde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Bursa’da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti Bursa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme Zamanaşımı kararı kaldırıldı Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:19
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
20:44
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
20:43
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 22:17:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır Bismil'de 2013'te kaybolan kadının ölümünde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement