Diyarbakır Bismil'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hastanede can verdi - Son Dakika
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Diyarbakır Bismil'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hastanede can verdi

Diyarbakır Bismil\'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hastanede can verdi
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Muhammed Ramadan (8), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Ramadan (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Ramadan'a, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Muhammed, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü emniyete gidip teslim oldu.

Muhammed'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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