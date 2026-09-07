Diyarbakır Bismil'de pikabın çarptığı Suriyeli çocuk hastanede öldü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde pikabın çarptığı Suriye uyruklu 4 yaşındaki M.H. ağır yaralandı. Çocuk, sürücü tarafından götürüldüğü Bismil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamazken, sürücü gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Dumlupınar Mahallesi'nde Suriye uyruklu 4 yaşındaki M.H'ye sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen pikap çarptı.
Ağır yaralanan çocuk sürücü tarafından götürüldüğü Bismil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Bismil'de pikabın çarptığı Suriyeli çocuk hastanede öldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?