Diyarbakır Bismil\'de takla atan otomobilin 65 yaşındaki sürücüsü yaralandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde lastiğinin kaldırım kenarına çarpıp patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü E.K. (65) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre E.K., hastaneye gitmek için 35 KMZ 38 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bu sırada aracın lastiği kaldırım kenarına çarparak patladı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Çevredekiler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.