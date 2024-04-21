Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük: Organize bir saldırıyla karşı karşıyayız

AHMET ÜN
(DİYARBAKIR) - DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmalara ilişkin yazılı açıklama yapan belediye başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, "Mazbatayı aldığımız 8 Nisan'dan buyana sistematik olarak bayrak, marş gibi değerler üzerinden organize bir saldırıyla karşı karşıyayız" dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, belediyeye ilişkin son günlerde başlatılan soruşturmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Başkan Küçük, açıklamasında organize bir saldırıyla karşı karşaya kaldıklarını belirtti. Haklarında iftira ve karalama kampanyasının yürütüldüğünü belirten Başkan Küçük, bu girişimlerin demokrasiye zarar verdiğine dikkati çekti ve şu ifadelere yer verdi:
31 Mart Yerel Seçimlerini yüzde 64 oy oranıyla kazandığımız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Eş Başkanları olarak mazbatamızı aldığımız 8 Nisan'dan buyana sistematik olarak bayrak, marş gibi değerler üzerinden organize bir saldırıyla karşı karşıyayız. Kayyumların yarattığı tahribat ve büyük soygunlara rağmen kentin birikmiş sorunlarına çözüm bulmaya ve hizmet üretmeye odaklandığımız bu süre içerisinde yönetimimize karşı iftira ve karalama kampanyası yürütülmektedir.
"ŞANTAJCI, BASKICI, DEMOKRASİ DIŞI OYUNLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"
Özellikle bazı basın organları tarafından sürekli olarak fotomontaj kurgularla yönetimimiz hedef alınmaktadır. Bu ucuz karalama kampanyaları sadece ve sadece demokrasiye zarar verir. Yerel yönetim anlayışımızın gereği olarak her ilçe ve mahalleye hizmet götürmek en öncelikli hedefimizdir. Yönetimimiz, genel siyasi tartışmalara dahil olmadan hizmet odaklı çalışmalarıyla farklılığını gösterme adımlarını atmaya başlamıştır ve bu yolda ilerleyecektir. Son bir kez daha kamuoyuna açıkça beyan ediyoruz; bayrak, marş gibi değerlerle hiçbir sorunumuz yok. Üretilen her türlü fotomontaj ve yanıltıcı bilgiyi reddediyoruz. Kurgulanan ucuz, eskimiş, şantajcı, baskıcı, demokrasi dışı oyunlara boyun eğmeden işimize bakacağız. Kentte yaşayan her yurttaşa eşit, adil hizmet sunacağız. Kentin tüm paydaşlarıyla birlikte doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz."
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük: Organize bir saldırıyla karşı karşıyayız - Son Dakika
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