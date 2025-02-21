Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Küçük: "Kayyım Uygulamalarıyla Kesintiye Uğratılan Kadın Mücadelesi Yeniden Filizleniyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Küçük: "Kayyım Uygulamalarıyla Kesintiye Uğratılan Kadın Mücadelesi Yeniden Filizleniyor"

Geniş Video İzle

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, kadınların gündelik hayatta karşılaştığı ayrımcılık ve şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalar yürüten birçok kadın kurumunun kayyum yönetimi tarafından kapatıldığını belirterek, “Kayyım uygulamalarıyla kesintiye uğratılan kadın mücadelesi, şimdi her sokakta, her mahallede ve her kurumda yeniden filizleniyor” dedi.

21.02.2025 13:48  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, kadınların gündelik hayatta karşılaştığı ayrımcılık ve şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalar yürüten birçok kadın kurumunun kayyum yönetimi tarafından kapatıldığını belirterek, "Kayyım uygulamalarıyla kesintiye uğratılan kadın mücadelesi, şimdi her sokakta, her mahallede ve her kurumda yeniden filizleniyor" dedi.

DEM Partili kadın belediye eş başkanlarının 3 ay önce başlattıkları "Sözümüz Bitmedi Şiddeti Birlikte Durduracağız" kampanyasının raporu ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin deklarasyon, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Ali Emiri Konferans Salonu'nda açıklandı. Toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili kadın belediye eş başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri katıldı.

Küçük, yerel demokrasinin en temel ilkesinin halkın iradesinin kesintisiz ve özgür şekilde yönetim mekanizmalarına yansıtılması olduğunu belirterek, "Ancak ne yazık ki, uzun yıllardır süregelen kayyım uygulamaları, halkın gerçek ihtiyaçlarına yerel yönetimlerin cevap vermesini engellemiş, belediyelerin sosyal, ekonomik ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politikalarının uygulanmasını aksatmıştır" dedi.

"Kayyımların müdahalesiyle mevcut hizmetler ortadan kaldırıldı"

Kayyum yönetimlerinin belediyelerin halkın talepleri doğrultusunda yürüttüğü sosyal politikaları ya iptal ettiğini ya da etkisiz hale getirdiğini ifade eden Küçük, "Özellikle kadınların gündelik hayatta karşılaştığı ayrımcılık ve şiddetle mücadelede büyük önem taşıyan kadın dayanışma merkezleri, kadın sığınakları, alo şiddet hattı gibi çalışmalar kayyımlar tarafından kapatılmış, çoğu zaman bu alanlarda çalışan kadınlar işten çıkarılmış. Bu durum, bizzat yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacı olan kadınların ve şiddet maruz bırakılanların yalnızlaşmasına, korunmasızlığa itilmesine ve en temel haklarından mahrum bırakılmasına yol açmıştır. Kayyımların müdahalesiyle mevcut hizmetler ortadan kaldırılmakla kalmamış, aynı zamanda yeni hizmetlerin oluşmasını da engellemiştir. Belediyelerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını güçlendiren projeler geliştirmesi neredeyse imkansız hale getirilmiş, kadın dayanışma merkezleri pasif hale getirilmiş veya kapatılmış, belediyelerde cinsiyet eşitliği birimleri kapatılmış ve şiddetle mücadeleye dair çalışmalar ortadan kaldırılmıştır" diye konuştu.

"15 binden fazla kadına ulaşarak, mahalle mahalle, köy köy kapsamlı farkındalık çalışmaları yürüttük"

"Ancak tüm bu engellemelere rağmen bizler, yerel yönetimlerin yeniden halkın iradesine kavuşmasıyla birlikte çalışmalarımıza hızla başladık" diyen Küçük, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"13 Kasım 2024'te DEM Partili Belediyelerin Kadın Politikaları olarak 'Sözümüz Bitmedi, Şiddeti Birlikte Durduracağız' kampanyasını başlattık. Bu kampanya ile toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalar yaparak kadın dayanışmasını yeniden güçlendirmeyi ve kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele etmeyi hedefledik. Bu doğrultuda, 15 binden fazla kadına ulaşarak, mahalle mahalle, köy köy kapsamlı farkındalık çalışmaları yürüttük. Kadın dayanışma merkezleri, sığınaklar ve Alo Şiddet hatlarının yeniden açılmasıyla birlikte mücadele mekanizmalarını güçlendirdik. Tüm il ve ilçelerde kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele konularında eğitimler düzenledik. DEM Partili belediyeler olarak sosyal medya kampanyaları, bilboardlar ve yerel medya aracılığıyla görünürlük çalışmaları yürüterek toplumsal farkındalığa dair çalışmalar yaptık."

"Kadınların örgütlü mücadelesi, toplumsal dönüşümün ve özgürleşmenin en güçlü teminatıdır"

Kayyum uygulamalarıyla kesintiye uğratılan kadın mücadelesi, şimdi her sokakta, her mahallede ve her kurumda yeniden filizlendiğini söyleyen Küçük, "Birlikte örülen bu dayanışma ağı, yerel yönetimlerde kadınların sesini daha gür çıkaracak, kolektif direnişi büyütecek ve şiddetsiz bir yaşamın inşasında güçlü bir temel oluşturacaktır. Gücümüzü kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinden, dayanışmasından ve kararlılığından alarak, demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yaşamı birlikte inşa edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki kadınların örgütlü mücadelesi, toplumsal dönüşümün ve özgürleşmenin en güçlü teminatıdır. 'Sözümüz Bitmedi Şiddeti Birlikte Durduracağız' kampanyamızdan aldığımız güçle yerel yönetimler olarak büyüttüğümüz kadın politikalarımıza bugün itibariyle startını verdiğimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri ile devam edeceğiz. Erkek egemen iktidarın yarattığı eşitsizliğe, cinsiyetçiliğe ve kadın kırımına karşı bin yıllardır verilen kadın mücadelesinin mirasçıları olarak mücadelemizi isyanımızla büyüterek özgürlüğe yürüdüğümüz bir 8 Mart'ta daha alanlarda olacağımızın sözünü veriyor, dünya kadınlarının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 8 Mart'ı kutluyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ayşe Serra Bucak Küçük, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Diyarbakır, Güncel, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Küçük: 'Kayyım Uygulamalarıyla Kesintiye Uğratılan Kadın Mücadelesi Yeniden Filizleniyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:54:12. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Küçük: "Kayyım Uygulamalarıyla Kesintiye Uğratılan Kadın Mücadelesi Yeniden Filizleniyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.