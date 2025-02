Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Küçük: "Kayyım Uygulamalarıyla Kesintiye Uğratılan Kadın Mücadelesi Yeniden Filizleniyor"

Güncel

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, kadınların gündelik hayatta karşılaştığı ayrımcılık ve şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalar yürüten birçok kadın kurumunun kayyum yönetimi tarafından kapatıldığını belirterek, "Kayyım uygulamalarıyla kesintiye uğratılan kadın mücadelesi, şimdi her sokakta, her mahallede ve her kurumda yeniden filizleniyor" dedi.

DEM Partili kadın belediye eş başkanlarının 3 ay önce başlattıkları "Sözümüz Bitmedi Şiddeti Birlikte Durduracağız" kampanyasının raporu ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin deklarasyon, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Ali Emiri Konferans Salonu'nda açıklandı. Toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili kadın belediye eş başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri katıldı.

Küçük, yerel demokrasinin en temel ilkesinin halkın iradesinin kesintisiz ve özgür şekilde yönetim mekanizmalarına yansıtılması olduğunu belirterek, "Ancak ne yazık ki, uzun yıllardır süregelen kayyım uygulamaları, halkın gerçek ihtiyaçlarına yerel yönetimlerin cevap vermesini engellemiş, belediyelerin sosyal, ekonomik ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politikalarının uygulanmasını aksatmıştır" dedi.

"Kayyımların müdahalesiyle mevcut hizmetler ortadan kaldırıldı"

Kayyum yönetimlerinin belediyelerin halkın talepleri doğrultusunda yürüttüğü sosyal politikaları ya iptal ettiğini ya da etkisiz hale getirdiğini ifade eden Küçük, "Özellikle kadınların gündelik hayatta karşılaştığı ayrımcılık ve şiddetle mücadelede büyük önem taşıyan kadın dayanışma merkezleri, kadın sığınakları, alo şiddet hattı gibi çalışmalar kayyımlar tarafından kapatılmış, çoğu zaman bu alanlarda çalışan kadınlar işten çıkarılmış. Bu durum, bizzat yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacı olan kadınların ve şiddet maruz bırakılanların yalnızlaşmasına, korunmasızlığa itilmesine ve en temel haklarından mahrum bırakılmasına yol açmıştır. Kayyımların müdahalesiyle mevcut hizmetler ortadan kaldırılmakla kalmamış, aynı zamanda yeni hizmetlerin oluşmasını da engellemiştir. Belediyelerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını güçlendiren projeler geliştirmesi neredeyse imkansız hale getirilmiş, kadın dayanışma merkezleri pasif hale getirilmiş veya kapatılmış, belediyelerde cinsiyet eşitliği birimleri kapatılmış ve şiddetle mücadeleye dair çalışmalar ortadan kaldırılmıştır" diye konuştu.

"15 binden fazla kadına ulaşarak, mahalle mahalle, köy köy kapsamlı farkındalık çalışmaları yürüttük"

"Ancak tüm bu engellemelere rağmen bizler, yerel yönetimlerin yeniden halkın iradesine kavuşmasıyla birlikte çalışmalarımıza hızla başladık" diyen Küçük, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"13 Kasım 2024'te DEM Partili Belediyelerin Kadın Politikaları olarak 'Sözümüz Bitmedi, Şiddeti Birlikte Durduracağız' kampanyasını başlattık. Bu kampanya ile toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalar yaparak kadın dayanışmasını yeniden güçlendirmeyi ve kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele etmeyi hedefledik. Bu doğrultuda, 15 binden fazla kadına ulaşarak, mahalle mahalle, köy köy kapsamlı farkındalık çalışmaları yürüttük. Kadın dayanışma merkezleri, sığınaklar ve Alo Şiddet hatlarının yeniden açılmasıyla birlikte mücadele mekanizmalarını güçlendirdik. Tüm il ve ilçelerde kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele konularında eğitimler düzenledik. DEM Partili belediyeler olarak sosyal medya kampanyaları, bilboardlar ve yerel medya aracılığıyla görünürlük çalışmaları yürüterek toplumsal farkındalığa dair çalışmalar yaptık."

"Kadınların örgütlü mücadelesi, toplumsal dönüşümün ve özgürleşmenin en güçlü teminatıdır"

Kayyum uygulamalarıyla kesintiye uğratılan kadın mücadelesi, şimdi her sokakta, her mahallede ve her kurumda yeniden filizlendiğini söyleyen Küçük, "Birlikte örülen bu dayanışma ağı, yerel yönetimlerde kadınların sesini daha gür çıkaracak, kolektif direnişi büyütecek ve şiddetsiz bir yaşamın inşasında güçlü bir temel oluşturacaktır. Gücümüzü kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinden, dayanışmasından ve kararlılığından alarak, demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yaşamı birlikte inşa edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki kadınların örgütlü mücadelesi, toplumsal dönüşümün ve özgürleşmenin en güçlü teminatıdır. 'Sözümüz Bitmedi Şiddeti Birlikte Durduracağız' kampanyamızdan aldığımız güçle yerel yönetimler olarak büyüttüğümüz kadın politikalarımıza bugün itibariyle startını verdiğimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri ile devam edeceğiz. Erkek egemen iktidarın yarattığı eşitsizliğe, cinsiyetçiliğe ve kadın kırımına karşı bin yıllardır verilen kadın mücadelesinin mirasçıları olarak mücadelemizi isyanımızla büyüterek özgürlüğe yürüdüğümüz bir 8 Mart'ta daha alanlarda olacağımızın sözünü veriyor, dünya kadınlarının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 8 Mart'ı kutluyoruz" ifadesini kullandı.