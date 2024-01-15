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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sultan Sasa Bulvarı ve 4. Oto Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) tarafından hazırlanan proje kapsamında, yeni yerleşim alanları için kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, 350 metre kanalizasyon borusu döşeyerek 6 muayene bacası imalatı yapacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projelerin vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hayata geçirildiğini ve amacın sorunsuz altyapı hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
15.01.2024 - 13:17,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sultan Sasa Bulvarı ve 4. Oto Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Sultan Sasa Bulvarında yeni yerleşim alanları ve 4. Oto Sanayi Sitesinde kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmalarına başlandı.

Proje kapsamında ekipler, 350 metre kanalizasyon borusu döşeyecek, 6 muayene bacası imalatı yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Tutşi, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak memleketimizin ihtiyacı olan hizmetleri ivedilikle hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanması için projelerimizi titizlikle yürütüyoruz. Amacımız Diyarbakır'da sorunsuz altyapı hizmeti sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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