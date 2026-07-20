Diyarbakır Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

(DİYARBAKIR)Haber: Serhat YETÜT

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hatun, partisi ve halkının kendisinden beklediği sorumluluklara istenilen düzeyde karşılık veremediğini, sağlık sorunlarının da görevini sürdürmesini olumsuz etkilediğini belirterek, mücadelesini farklı alanlarda sürdüreceğini ifade etti.