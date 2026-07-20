Diyarbakır Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti - Son Dakika
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Diyarbakır Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

20.07.2026 10:43  Güncelleme: 11:23
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hatun, partisi ve halkının kendisinden beklediği sorumluluklara istenilen düzeyde karşılık veremediğini, sağlık sorunlarının da görevini sürdürmesini olumsuz etkilediğini belirterek, mücadelesini farklı alanlarda sürdüreceğini ifade etti.

(DİYARBAKIR)Haber: Serhat YETÜT

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hatun, partisi ve halkının kendisinden beklediği sorumluluklara istenilen düzeyde karşılık veremediğini, sağlık sorunlarının da görevini sürdürmesini olumsuz etkilediğini belirterek, mücadelesini farklı alanlarda sürdüreceğini ifade etti.




Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hatun, yaptığı yazılı açıklamada, görev sürecini değerlendirdi ve istifa gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.
Hatun, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin başta Diyarbakır olmak üzere bölgedeki kentler açısından farklı bir anlam taşıdığını belirterek, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri, Kürdistan'da başta Amed olmak üzere tüm kentler için farklı bir anlam ve güçlü bir motivasyon taşıyordu. Yıllardır kayyım anlayışıyla yönetilen bu kentlerin artık kayyımlardan kurtarılması ve yeniden halkın belediyeleri haline gelmesi gerekiyordu. Bu bilinç ve kararlılıkla, partimiz tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlığına aday gösterildik ve seçim çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüttük" ifadelerini kullandı.
Seçimlerde halkın desteğiyle göreve geldiklerini belirten Hatun, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde, yurtsever Amed halkının güçlü iradesiyle yüzde 65'e yaklaşan bir oy oranıyla bu göreve layık görüldük. Üstlendiğimiz bu görev, bizler açısından önemli sorumlulukları ve beraberinde çeşitli zorlukları da içeriyordu. Bu bilinçle göreve başladık; halkımızın bizlerden beklentilerini karşılamak ve kentimize hizmet üretmek için bir çaba içerisinde olduk" dedi.
Hatun, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın yeni bir dönemin kapısını araladığını savunarak, "Bu süreçte yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı da umut ve barış adına yeni bir kapı aralamıştır. Türkiye'de uzun süredir hakim olan antidemokratik atmosfer, bu çağrıyla birlikte kısmen dağılmış; demokrasiye dair yeni bir umut filizlenmiştir. Demokratik toplumu inşa etmek, elbette bizler gibi görev üstlenen herkesin kendi rol ve misyonunu doğru bir temelde yerine getirmesiyle mümkün olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Yerel Yönetimler Konferansı'nda yapılan değerlendirmelere işaret eden Hatun, şunları kaydetti:
"Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında her birimize düşen görev ve sorumlulukları değerlendirdiğimiz Yerel Yönetimler Konferansımızı da bu anlayış temelinde gerçekleştirdik. Bu konferansta, yeni dönemin ve yeniden yapılanmanın yeterince anlaşılmadığı, zihniyet ve pratik olarak eski alışkanlıklarda ısrar edildiği, üstlenilen görev ve sorumluluklarının hakkının verilmediği yönünde ortak değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirmeler, hepimiz açısından kendimizi daha cesur, daha samimi ve daha derinlikli bir biçimde sorgulamayı gerekli kılmıştır.
"GÖREV SÜRESİNCE ÜÇ KEZ ANJİYO OLDUM"
Ben de bu düşünceden hareketle, iki yılı aşkın süredir Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı olarak yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi; üstlendiğim rol ve misyonu istediğim düzeyde yerine getiremediğimi; öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Süreç içerisinde halkımızın yapıcı eleştirileri olmuş ve hepsi de benim açımdan yol gösterici olmuştur.
Bu süreçte yaşamaya başladığım sağlık sorunlarının beni ciddi biçimde olumsuz etkilediğini ve çalışmalara etkin katılımımın önünde önemli bir engele dönüştü. Görev sürecimde üç kez anjiyo olmam, fiziksel olarak beni yıpratmış; çalışmalara beklenen düzeyde katılım sağlamamın önünde engel oluşturmuştur."
Yeni dönemin daha yoğun bir mücadeleyi zorunlu kıldığını kaydeden Doğan Hatun, şöyle devam etti:
"Tüm bu eksiklikleri birlikte değerlendirdiğimde, özellikle yeni dönemde Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni başarıya ulaştırmanın çok daha fazla katılımı, emeği, üretkenliği ve yoğun bir mücadeleyi zorunlu kıldığı açıktır. Bu aşamada, bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamayacağım düşüncesi açığa çıkmıştır.
"PARTİMİZ, TALEBİMİ DEĞERLENDİRİP YERİNDE GÖRMÜŞTÜR"
Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda, gerçekleştirdiğimiz Yerel Yönetimler Konferansı'nda karar altına alınan Geri Çekilme İlkesi kapsamında, Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı görevimden çekilme talebimi partimizin ilgili kurullarına bir süre önce ilettim. Partimiz, bu talebimi değerlendirip yerinde görmüştür. Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ederek geri çekildiğimi başta yurtsever halkımız olmak üzere tüm kamuoyuna bildiriyorum.
Bizler açısından partimizin mücadele alanları hiçbir zaman makam ve mevkilerle sınırlı olmamıştır. Mücadele; bulunduğumuz her alanda, halkımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkı sunabildiğimiz her zeminde anlamlıdır ve değerlidir. Bu nedenle bugün, eksik ve yetersiz kaldığımı düşündüğüm bu görevden çekilirken, mücadelemi başka alanlarda daha güçlü bir biçimde sürdüreceğime ve halkımıza daha fazla katkı sunacağıma yürekten inanıyorum. Halkımızın bugüne kadar bizlere gösterdiği güvene ve inanca her koşulda layık olmaya devam edeceğimi de özellikle ifade etmek isterim."


Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Doğan Hatun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti - Son Dakika

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