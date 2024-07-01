Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezin Gençlik Kampı'nın tahsisini iptal etti - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezin Gençlik Kampı'nın tahsisini iptal etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayyum yönetimi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen Elazığ'ın Hazar Gölü kıyısındaki Gezin Gençlik Kampı'nın tahsisini meclis kararıyla iptal etti. Kampta ilaçlama ve tadilat çalışmaları yapılacak.

01.07.2024 17:44  Güncelleme: 20:01
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayyum yönetimi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen Elazığ'ın Hazar Gölü kıyısındaki Gezin Gençlik Kampı'nın tahsisini meclis kararıyla iptal etti.

Mülkiyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin Mahallesi'nde yer alan Gezin Gençlik Kampı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kayyum yönetimi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmişti. Seçimin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile tahsis iptal edildi. Kararın ardından belediye ekipleri, kampta 1-7 Temmuz tarihleri arasında ilaçlama ve tadilat çalışması yürütecek.

Mülkiyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yıllarca bakım, onarım ve tadilatının yapılmaması nedeniyle Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ilaçlama birimleri, karasinek, sivrisinek, hamam böceği, akrep ve yılanlar gibi zehirli hayvan sirkülasyonun yaşanmasına karşı ilaçlama çalışması yaptı. Aynı zamanda çevre temizliği, bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Yapılan ilaçlama çalışmasının ardından yurttaşların ilaçtan etkilenmemesi ve halk sağlığını korumak amacı ile tesis bir hafta süre ile mühürlendi.

Tesis, 8 Temmuz Pazartesi günü hizmete açılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezin Gençlik Kampı'nın tahsisini iptal etti - Son Dakika

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