Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı İçin Önemli Çalışmalar Gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, 2023 yılında gıda güvenliğiyle hijyenin sağlanması ve halk sağlığını tehdit eden hastalıkların önlenmesi amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak için oluşturduğu gıda denetim ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda satışı ve depolama işi yapan 4 bin 828 iş yerini denetledi.

Ekipler denetimler kapsamında 14 bin 979 kişiye iş başı hijyen eğitimi verdi. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri başta olmak üzere toplam 1 ton 300 kilogram gıda malzemesine imha edilmek üzere el konuldu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, il genelinde yaptığı çalışmalar sonucunda iş yerlerine önce bilgilendirme daha sonra da 'Beyaz Bayrak' uygulaması için denetimler gerçekleştirdi.

Halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi haşereler ile 17 ilçede 325 personel ve 80 araçla, Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ilaçlarla vektörel mücadele verildi.

Ekipler, her türlü vektörle bulaşan hastalıklarla mücadele için Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçların kullanıldığı çalışmalarda, sağlığı tehdit eden her türlü haşerenin bulunabileceği yerleri ilaçladı. Büyükşehir Belediyesi 12 ay boyunca vektörel mücadeleye aralıksız devam etti.