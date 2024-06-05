Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede pek çok sosyal ve mali hak güvence altına alınırken, kadınlara ayda 1 gün regl izni hakkı tanındı. Çok eşli evlilik yapan personellerin ise sözleşmeden faydalanamayacağı belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında, çalışanların sosyal ve mali haklar konusunda 1 Haziran 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerliliği olacak şekilde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin imza törenine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, Genel Sekreter Yardımcısı Reşat Bakan, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Vekili Ayhan Karatekin, Tüm Bel-Sen yetkilisi ve Genel Merkez Genel Sekreteri İzzettin Alpergin, Genel Merkez Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri Zeynep Sarıkaya Altun, Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreteri Çağla Sanay ve Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Mehmet Candar katıldı.

AYDA 1 GÜN REGL İZNİ

Sözleşmede çalışanlara yılda dört defa ikramiye verilmesi güvence altına alındı, sosyal denge tazminatı da her ayın 15'inde verilmek üzere yenilendi. Kadın çalışanlar için, 8 Mart Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde; engelli çalışanlar için de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda 1'er gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı. Kadın çalışanların ayda bir gün regl izni kullanacağı kararlaştırılan sözleşmede, çok eşli evlilik yapan personelin sözleşmeden faydalanamayacağı belirtildi.