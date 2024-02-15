Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbaha inşa etti - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbaha inşa etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbaha inşa etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla açık hayvan pazarı ve mezbaha inşa etti. Proje kapsamında padok alanı, fosseptik çukur, su deposu, güvenlik kulübesi ve çevre düzenlemesi de yapıldı. Mezbaha sayesinde hayvan kesimleri daha hijyenik ve kontrollü bir ortamda gerçekleştirilecek.

15.02.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbaha inşa etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kulp ilçe merkezi ve mahallelerde hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların ihtiyacını karşılamak, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için açık hayvan pazarı ve mezbaha kurdu.

Toplamda 2 bin 450 metrekare alanda inşa edilen açık hayvan pazarının 561 metrekaresi mezbaha olarak değerlendirildi.

Bölge için önemli bir merkez olacak proje kapsamında ayrıca padok alanı, fosseptik çukur, su deposu, güvenlik kulübesi ve çevre düzenlemesi de yapıldı.

İlçede hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlayacak mezbaha ile hayvan kesimlerinin daha hijyenik ve kontrollü bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbaha inşa etti - Son Dakika

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