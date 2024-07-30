Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe uyarı yazılarını yeniden yazdı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe uyarı yazılarını yeniden yazdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik uyarı amaçlı yazıların Valilik kararıyla silinmesinin ardından, yazıları yeniden yazdı.

30.07.2024 23:00  Güncelleme: 23:43
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik uyarı amaçlı "önce yaya" ve "yavaş" Kürtçe uyarı yazılarının Valilik kararıyla silinmesinin ardından, yazılar belediye tarafından yeniden yazıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin birçok caddesinde yaya geçişleri ve trafik ışıklarının bulunduğu alanda yazdığı Kürtçe uyarıların, Diyarbakır Valiliği'nce silinmesi istendi. Yazıların silinmemesi üzerine valilik tarafından görevlendirilen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 29 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında, Kürtçe yazıların üzeri boyalarla kapatıldı.

Yazıların silinmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, boyanan Kürtçe  uyarıları yeniden yazdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe uyarı yazılarını yeniden yazdı - Son Dakika

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