Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mobil Kısırlaştırma Aracını Hizmete Aldı

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(DİYARBAKIR) - Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını sayılarını kontrol altında tutmak için mobil kısırlaştırma aracını hizmete aldı.

Kamuoyunda tepkilere neden olan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında, sokaktaki tüm köpeklerin toplanarak sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakılması sorumluluğunun yerel yönetimlere verilmesine birçok belediye karşı çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanların bakım ve tedavilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayvanları bir yerden bir yere taşımadan yerinde müdahale etmeyi sağlayan mobil kısırlaştırma aracı hizmete alındı. İçinde kısırlaştırma operasyonları için gerekli tüm ekipmanların bulunduğu mobil araç, özellikle sokak hayvanlarının çok olduğu bölgelerde kullanılacak. Mobil kısırlaştırma aracı veteriner hekimlerin daha hızlı hareket etmesini sağlamanın yanında acil durumlara da daha çabuk müdahale edilmesini mümkün kılacak.

Hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde hizmet verecek

Taşıma işlemi sırasında yaşanan sıkıntıları azaltmayı amaçladıklarını ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, "Hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yerinde ve steril bir ortamda kısırlaştırma yapacağız. Böylelikle hayvanların alandan alınırken yaşadığı stresi bertaraf etmek amacıyla bu hizmete başladık" dedi.