Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Murat Belet\'i Diyarbakırlılarla buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve ilahi-ezgi sanatçısı Murat Belet'i Diyarbakırlılarla buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği, "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonunda, "Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" mottosuyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mehmet Emin Ay söyleşi yaptı, Murat Belet ise konser verdi.
Etkinliğe katılan vatandaşlardan Ramazan Bozkuş, ramazan ayında bu tür dini etkinliklerin olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Program, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday'ın plaket takdimi ile sona erdi.
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiyle öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Söyleşide TÜBİTAK araştırma ve destek programları hakkında bilgiler paylaşıldı ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Mandal, üniversitelerle iletişim kanallarını güçlendirerek bilim insanlarına destek verdiklerini belirtti.
Karaman'ın Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın yaşadığı evde çıkan yangında Karabacak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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