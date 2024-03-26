Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür, sanat takvimi kapsamında "Ziyafet Sofrası" adlı tiyatro oyunu ile ilahi sanatçısı Ammar Acarlıoğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.
"Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında tiyatro oyunu ve konser etkinliği düzenlendi.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda Ammar Acarlıoğlu sevilen ezgilerini seslendirirken, tiyatro sahnesinde ise Osman Doğan yönetmenliğindeki "Ziyafet Sofrası" adlı oyun sahnelendi.
Programlar, sanatçılara plaket takdimi ile sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Etkinlikleriyle Kültür ve Sanatı Buluşturdu - Son Dakika
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Yarın seçimlere devam edilecek. 337 üyenin oy kullandığı 5. turda adaylardan Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı ve yeni adaylık başvuruları alınarak turlara devam edilecek.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 azalışla 8.856,74 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,64 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 2,07, teknoloji endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 191 dolar olarak belirlendi.
Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, tiyatroya gitme alışkanlığını ve izleme oranlarını olumsuz etkiliyor. Yurttaşlar, maddi sıkıntılar nedeniyle tiyatroya gidemediklerini ifade ediyor. Devlet Tiyatrosu izleyici sayısı ise 1 milyon 354 bin 492 kişi olarak belirlendi.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri ve gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı. Şeffaf yönetim anlayışını benimseyen Çatal, vatandaşların fikirlerine değer vererek hizmetleri şekillendirdiğini belirtti.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğrenci Kolu üyeleri, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve Tabakoğlu öğrencilere başarılar diledi.
Giresunlu 59 yaşındaki Meral Sofu, paratiroid bezi adenomu teşhisiyle yönlendirildiği KTÜ Farabi Hastanesinde radyofrekans ve mikrodalga ablasyon yöntemiyle tedavi edildi. Hastaların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebildiği bu yöntem, lokal anestezi altında yapılmakta ve hastaların evlerine dönmesine izin vermektedir. Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından ödüllendirilen bu tedavi yöntemi, güvenilir ve etkili bir seçenek olarak önerilmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?