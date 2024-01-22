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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Surların Restorasyonu ve Kentsel Dönüşüm Projelerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Surların Restorasyonu ve Kentsel Dönüşüm Projelerini Sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümden tarihi surların restorasyonuna kadar şehrin güzelleşmesi için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Diyarbakır Kalesi'nde restorasyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Ayrıca, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da 2 bin 99 bağımsız birimden oluşan 943 yapı tespit edilerek, 1. etap çalışmaları başlatılmıştır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Surların Restorasyonu ve Kentsel Dönüşüm Projelerini Sürdürüyor
22.01.2024 - 13:35,  Güncelleme: 13:36
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümden tarihi surların restorasyonuna kadar şehrin güzelleşmesi için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2023 yılında Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yapılarının ayağa kaldırılmasından yapısal ömrünü tamamlamış alanların şehre kazandırılmasına kadar birçok imar faaliyeti yürüttü.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Diyarbakır Kalesinde "Surlarda Diriliş" mottosuyla başlattığı restorasyon çalışması sürüyor.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2015'te 82 burcu ve 5 bin 200 metre uzunluğuyla giren surlarda yapılan çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu bilim komisyonu ve uzmanlardan oluşan danışma kurulunca titizlikle kontrol ediliyor.

2021'de başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 75 ve 76 numaralı burçlarının da içinde olduğu surlar ve bağlantı duvarları restore edildi. Restorasyon kapsamında ayrıca çevre düzenlemesi yapıldı.

11 burç ve onları birbirine bağlayan 950 metre uzunluğundaki Sur duvarlarının restore edildiği 5. etap restorasyon çalışmaları İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından tamamlandı.

Acil müdahale ile can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden kısımları onarılan Urfa Kapı Burçları ile yakın zamanda restorasyonu yapılan Yedi Kardeş ve Nur Burcuna erişimi sağlayacak 39 ve 40 numaralı burçların ve ara sur duvarlarının esaslı restorasyonu tamamlandı.

7. etapta çalışmalar başladı

5. etap çalışmalarının devamı ve tamamlayıcısı olacak şekilde yaklaşık 600 metre uzunluktaki toplam 12 burcun ve ara sur duvarlarını kapsayan 7. etap çalışmaları başladı.

Proje kapsamında 52 nolu burç olarak adlandırılan Keçi Burcu'nun da kapsamlı restorasyonu gerçekleştirilecek.

Yenişehir ilçesi, Dicle ve Feritköşk Mahallelerinde 44.22 hektarlık alanda yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 99 bağımsız birimden, 943 yapı tespit edildi. 5 etap olarak planlanan kentsel dönüşümde 1. etap 2021'de Dicle Mahallesinde başladı.

814 hak sahibine ait 562 bağımsız birimden oluşan ve 298 yapı bulunan 1. etapta toplam 366 sözleşme imzalandı, 70 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de 26 Eylül 2020'de yayımlanan kararname ile Kaynartepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Bölgede 375 bina 1365 hak sahibi tespit edildi. Kentsel dönüşüm çalışmasının ilk etabı 54 dönümlük bir alanda yürütülüyor.

1. etapta toplamda 204 sözleşme imzalanarak 37 yapının yıkımı tamamlandı. Sur ilçesinde bulunan ve uzun yıllar bakımsız kalan Cemil Paşa Konağı müştemilatında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca restorasyon çalışması yapıldı.

Tarihi yapıdaki restorasyonun aslına uygun yapılabilmesi için özverili bir şekilde çalışma yürüten ekipler, çimento ile yapılan müdahaleleri temizleyerek aslına uygun harç ve malzemeler ile binayı sağlamlaştırdı.

Cemil Paşa Konağının bütünlük arz etmesi için yapılan proje kapsamında sıva, duvarlara ise derz uygulaması gerçekleştirildi, aydınlatma çalışması da tamamlandı. Restorasyon çalışmaları sırasında binanın özgün döşemesine ait olduğu düşünülen taşlar eksik kısımlarda aslına uygun şekilde yeniden kullanıldı, avlu döşemesi, pencereler aslına uygun onarıldı.

Tüm kiriş ve ahşap tavanlar, aslına uygun biçim ve boyutta yalıtımı yapılıp yenilendi.

Sur ilçesinde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Diyarbakır Vakıf Evi, yapılan protokol çerçevesinde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restore ediliyor.

90 metruk yapı yıkıldı

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıktı. Kaynartepe Mahallesinde aralarında 8 katlı Akyol Apartmanında olduğu 90 metruk yapıda yıkım çalışmalarını tamamladı.???????

Yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Depolama Sahasına taşınarak bertaraf ediliyor.

Kaynak: AA
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