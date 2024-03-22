Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ulu Çınarlar ve Özel Gereksinimli Bireyler İçin İftar Programı Düzenledi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulu çınarlar ve özel gereksinimli bireyler için iftar programı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından "21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü" ve "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında iftar etkinliği yapıldı.

Engelli ve Yaşlı Şube Müdürlüğü'nden hizmet alan özel bireyler, aileleri ve ulu çınarların katıldığı programda mevlit okutuldu, dualar edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ramazanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün çok özel bir gün. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Bir toplumun gelişmişliği, medeniyet seviyesi, kültürü yaşlılara ve engellilere verdiği kıymet ile ölçülür. Eğer birimler, kurumlar, kuruluşlar engellilerine ve yaşlılarına sahip çıkıyorsa o toplum medeni bir toplumdur." dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ulu çınarlar ve engelli bireylere önem verdiğini vurgulayan Çiftçi, şunları dile getirdi: ???????

"Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşlılarımızın emrinde olacak şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Onlar yaşamları boyunca bu ülkeye hizmet ettiler. Bugün bize ihtiyaçları var. Biz de onların emrinde olacak şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yine hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayısıyla empati yapıp engelli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları anlayabilme kültürüne sahip olmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktada arkadaşlarımızın ciddi gayretleri var. Biz devletimizin bize sağladığı her imkanı, millete hizmete dönüştürme noktasında bir gayret içerisindeyiz. Hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi olarak 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla insanlarımızın hizmetinde olmaya gayret ediyoruz."