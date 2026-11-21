Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Yerel Yönetimi İnsan Hakları için Örgütlenmek temasıyla Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde Akın Atauz Konferansı düzenleniyor. Konferansta konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, "Elimizde başka bir imkan yoksa, bütçelerimiz kısıtlıysa bu iktidar biz seçildik diye Mayıs 2024'le birlikte tasarruf tedbiri diye bir gerçeklik önümüze koyduysa, biz de bir biçimiyle hem yapamadıklarımızı hem yapabildiklerimizi ama yaparken de bazen nahoş duygular içinde de olduğumuzu ifade etmeliyiz. Bunca yerel yönetim zorlukları içerisinde en azından ne olduğunu anlatmalıyız, dayanışmalıyız, yan yana gelmeliyiz" dedi.

Akın Atauz Konferansı, Yerel Yönetimi İnsan Hakları için Örgütlenmek temasıyla Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Konferansın "Yerel Yönetimler Nasıl Örgütlenmeli?" başlıklı son ve üçüncü oturumunun moderatörlüğünü Doç. Dr. Erhan Bağcı yaptı. Oturumda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Varto Belediye Eşbaşkanı Gülbahar Kaya ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu söz aldı.

Bucak, yerel yönetimlerin çok önemli bir sınavdan geçtiğini belirterek özetle şunları kaydetti:

"Bu sınavın da biteceği yok galiba. Biz 2024 yerel seçimlerinde seçilirken biz kendimize şöyle üç yahut beş ay biçmiştik. Üç yahut beş ay sonra kendi bizden öncekiler gibi 2016 ve 2019'daki gibi ya cezaevlerine gönderilecektik yahut biraz şansımız varsa cezaevine girmeden görevden alınacaktık. Ancak malum demokratik toplum ve böyle süreci başladıktan sonra Diyarbakır kentimiz bir biçimiyle bundan nasibini almadı. Bu tabii bizim için zordu. Çünkü bizden önce yine de süreç devam ederken kayyım atamaları olmuştu. Ve kayyumun bıraktığı muazzam bir tahribat vardı. Hala da var. Gitmek mi iyiydi, kalmak mı? Ama elbette ki kalmak iyiydi. Çünkü hakikaten toplumun, halkın kendi seçtiği belediyelerini, eş başkanlarını, yönetimlerini, meclis üyelerini o bağı görmeyişi halka çok zarar veriyordu. Biz bunu sekiz yıl boyunca kesintisiz neredeyse yaşadık. Şimdi de ne yazık ki Türkiye'nin başka yerlerinde ya kayyım eliyle ya işte seçilmiş başkan vekili eliyle ki seçilmiş başkan vekilleri de kayyım olabiliyorlar parti değiştirerek. Böyle bir süreç yürüyor.

"'HALK İÇİN ÇALIŞMAK, HALKLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK' DEDİK"

Biz halk için çalışmak, halkla birlikte çalışmak dedik. Ön seçimlerle 2024 seçim kampanyamıza gittik. Çok farklı bir deneyimdi bizim açımızdan. Ön seçimler tartışmalıydı. Delegelerin oy kullandığı bir sistemdi. Bizim kentimizin önemli bir deneyimi var. Bugün bu deneyimin burada hiç dile gelmemiş olması da bir parça üzücüydü. Ama tabii çok deneyim olduğu için sıra gelmemiş olabilir. 1999'dan şimdiye hakikaten halkçı, toplumcu, katılımcı, kendimizi de kentimizi de yönetiriz diyen bu manada hem halka hizmet götürmek isteyen hem halkın değil ama toplumdaki mekanizmaların geri kalmış açığına bir çözüm bulmak isteyen önemli bir deneyim. 2016 kayyumlarına kadar önemli bir deneyim. Özellikle demokratik katılımcı anlayışıyla, bunu hayata geçirme pratikleriyle, kadın özgürlükçü perspektifiyle, eş başkanlık sistemiyle özgün bir deneyim. Biz bu manada yetkiyi ne kadar paylaşabiliyoruz diye bir soru sormak istiyoruz. Eş başkanlık yetkiyi paylaşmak mıdır, Yetkiyi paylaşırken yine de birbirine karşı demokratik katılımcı olmak mıdır yahut eş başkanlıkla birlikte geniş koordinasyonla belediyeyi yönetebilmek midir? Tüm bunlar bizim açımızdan her tartıştığımız yani pratikte uygularken de daha iyisini nasıl yaparız dediğimiz şeyler.

"KAYYUM TAHRİBATLARI ÇOK CİDDİ İZLER BIRAKTI"

Bizim kentlerimizin gerçekten sorunları çok fazla. Kayyım tahribatları çok ciddi izler bıkmış. Bu manada biz aslında başladığımızdan beri bir inşa sürecindeyiz. Biz iki yıldır inşa siyasetindeyiz. Çünkü kapatılan kadın kurumlarımızı yeniden açtık, inşa ettik. İşlevsiz bırakılan kent konseyimizi yeniden inşa etmeye çalıştık. Tabii bu çok kolay olmadı. Çünkü öyle 'biz geldik inşa ediyoruz'la olmuyor. O sekiz yılda pek çok şey erozyona uğruyor. Pek çok algı ters yön edilebiliyor. Kent Konseyi'nden laf açıldığı için söylemek durumundayım. Biz de seçildiğimizde eş başkanımla o zaman eş başkanım Doğan Hatun'du. Birlikte dedik ki 'Biz sadece bir yıl kendi konseyin eş başkanlığını yürüteceğiz.' Çünkü biz doğru bulmuyoruz. Kent konseyinin eş başkanı aynı zamanda büyükşehir belediye eş başkanı olamaz. Dolayısıyla biz ikimiz bir yıl süresince kayyumların atanmayacağına inanç getirirsek bırakacağız bu görevi dedik. Ve gerçekten bıraktık. Şu an yeni iki arkadaşımız iki aydır kent konseyi eş başkanlığını yürütüyor. Ama burada çözülmüyor sorunlar.

"30'DAN FAZLA HALK BULUŞMASI, 50'DEN FAZLA ESNAF BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tabii ki bizler de ne yaptık? Kent konseyimiz senin kentin, senin bütçen diye bir çalışma başlattı. Eskişehir'in yöntemine benzer bir yöntemle çağrı yaptık, başvurular aldık. 21 projeyi oylamaya sunduk ve üç projeyi hayata geçirmek için yola çıktık. Ama ben itiraf ediyorum henüz o üç projenin bir tanesini bile hayata geçiremedik. Çağrı yapmak, halkı katmak ama sonrasında projeleri hayata geçirmemek de bir handikap olarak durabiliyor. Kuşkusuz buna da ait planlarımız var. En azından iki tanesini 2027 yılında hayata geçirmek gibi bir planımız var. Bir de tabii bu katılımcı bütçe meselesini biz aslında başlarken de yürüttük. 2024 seçimlerinde kent beyannamemizi oluştururken aslında sivil toplum, mahalle buluşmaları, kadın buluşmaları, gençlik buluşmaları ve başka sivil toplum ve alanlarla bir araya gelerek aslında kent beyannamemizi ve buna dair beş yıllık stratejik planımızı bu katılımcı yöntemle belirledik. Bu açıdan, bu katılımcılığı tabii ki her yıl bütçe ayları öncesi de devam ettiriyoruz. Aslında aylara sarih bir katılımcılık gerçekleştirmek en doğrusu. Biraz buna yönelmiş durumdayız. 30 aydır seçildik. Yaklaşık, 30'dan fazla halk buluşması, 50'den fazla esnaf buluşması gerçekleştirdik. Aslında buralarda da bu buluşmalarda da katılımcı bütçeye dair halkın ihtiyaçlarına dair, mahallenin sorunlarına dair pek çok şeyi görebilir, yansıtabildiğimizi düşünüyorum."

"DAYANIŞMALIYIZ, YAN YANA GELMELİYİZ"

Diyarbakır'da yapılan faaliyetlerden de bahseden Bucak, "Biz aslında istihdam alanları, yatırım alanları, tarıma çok elverişli topraklarımız var, tarım alanları yaratmalı ve insanları üretime dahil etmeli, üretimde olmaları ve kendi ayaklarının üzerinde bulunmaları için tabii ki destek vermeliyiz, teşvik etmeliyiz. Tek başına yerel yönetim buna yeter mi? Elbette yetmez. Ne yazık ki ülkemizin içinden geçtiği koşullar ortada. Buna rağmen insanları bazı şeylerden uzak mı tutacağız, gerçekten çok ihtiyacı olan insanlara nasıl bir politikayla erişeceğiz? Elbette bir alma-verme meselesi değil bu. Bu kendine bağlama değil, biat meselesi değil bu. Bunun içerisinden de eleştirel, öz eleştirel pek çok mekanizmayı tartışabileceğimizi düşünüyorum aksine. Elimizde başka bir imkan yoksa, bütçelerimiz kısıtlıysa bu hükümet, bu iktidar biz seçildik diye Mayıs 2024'le birlikte tasarruf tedbiri diye bir gerçeklik önümüze koyduysa biz de bir biçimiyle hem yapamadıklarımızı hem yapabildiklerimizi ama yaparken de bazen nahoş duygular içinde de olduğumuzu da ifade etmeliyiz. Anlatmak en önemlisi. Çünkü bütçelerimiz yoksa, kısıtlıysa yahut yapılsal değişikliklere imza atamıyorsak belediyeler olarak bunca yerel yönetim zorlukları içerisinde en azından ne olduğunu anlatmalıyız, dayanışmalıyız, yan yana gelmeliyiz."

Ardından söz alan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Varto Belediye Eşbaşkanı Gülbahar Kaya ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da belediyelerinde yaptıkları projeleri anlattı.