Diyarbakır Çermik\'te Dosta Doğru programında Nihat Hatipoğlu soruları yanıtladı

Diyarbakır Çermik'te Dosta Doğru programında Nihat Hatipoğlu soruları yanıtladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çermik Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Dosta Doğru programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuştu ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinlikte ilahiler okundu; Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçe başkanları ve vatandaşlar da katıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Dosta Doğru" programı gerçekleştirildi.
Çermik Belediyesinin desteğiyle Çermik Aslan Düğün Salonu'nda düzenlenen programda ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, konuşma yaptı.
Hatipoğlu, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Programda, ilahiler okundu.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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