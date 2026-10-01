Diyarbakır Çermik'ten öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya gitti - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'ten öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya gitti

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Diyarbakır Çermik\'ten öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa\'ya gitti
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Diyarbakır Çermik'te öğrenciler, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen programla Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'ya gitti. Öğrenciler, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki festivalde teknoloji projelerini inceleyip yeni teknolojilerle tanışacak.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler, TEKNOFEST Güneydoğu heyecanını yaşamak için Şanlıurfa'ya gitti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ikinci günde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Çermikli öğrenciler de Şanlıurfa'da gerçekleştirilen teknoloji festivaline katılmak üzere ilçeden hareket etti.

Havacılık, uzay, teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmelerin yakından tanıtıldığı TEKNOFEST'te öğrenciler, çeşitli teknoloji projelerini inceleme, yeni teknolojilerle tanışma ve festival atmosferini yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'ten öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya gitti - Son Dakika
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