Diyarbakır Çınar'da devrilen tankerde sıkışan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu içeride sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devrilen tankerde sıkışan 2 kişinin kurtarılma anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, dün ilçeye bağlı Şükürlü Mahallesi'nde Bismil-Diyarbakır kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tankerde sıkışan 2 kişi, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, tankerdeki 2 kişinin kurtarılma anı itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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