Diyarbakır'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Konseri

Heber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde, 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, 'Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri' konseri düzenlendi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı'na sahip Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, 'Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri' konserine ev sahipliği yaptı.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen üstlendiği, sahnede solistler Tenor Aydın Uştuk, Soprano Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Bariton Faik Mansuroğlu ve Mezzo Soprano Nihan Çetin Aydın yer aldı.

'Diyarbakır'a her geldiğimizde çok mutlu oluyoruz'

Programın sunuculuğunu üstlenen ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan, Zervezan Kalesi'nde böylesi bir programda yer almanın heyecan verici olduğunu söyledi. Severcan, " Türkiye'nin en özel yerlerinden bir tanesindeyiz. Zerzavan Kalesi'nin eteklerindeyiz. 3 bin yıllık geçmişi olan bu olağanüstü alanda böyle kültürel bir sanatsal bir etkinliğin gerçekleş hepimize çok heyecan veriyor. Eminim ki bundan sonra artık burası da Efes gibi Aspendos gibi gösterilerin yapıldığı bir alan haline gelecek. Diyarbakırlı vatandaşlarımızın o güler yüzü, misafirperverliği hepimizi çok heyecanlandırdı. Çok mutluyuz. Diyarbakır'a her geldiğimizde çok mutlu oluyoruz. Bu sefer ayrı bir mutluyuz. Böyle tarihi bir alanda olmak da bizi çok heyecanlandırıyor" dedi.

Etkinliğe, Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ve çok sayıda davetli katıldı.