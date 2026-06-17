Diyarbakır'da 12 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde, 12 bin 174 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Dicle Nehri kenarındaki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat, Havacılık Şube Müdürlüğü ile diğer birimlerin de destek verdiği operasyonda 23 farklı alanda çalışma yürütüldü.

Operasyona, arama tarama çalışmaları boyunca polis helikopteri ve dron havadan destek verdi.

Operasyonda, ele geçirilen 12 bin 174 kök Hint kenevir bitkisi sökülerek imha edildi.