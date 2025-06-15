Diyarbakır'da 12 Kapkaç Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da 12 Kapkaç Şüphelisi Tutuklandı

15.06.2025 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazarcı ve simitçi kılığına giren polis, 12 kapkaç şüphelisini düzenlenen operasyonda yakaladı.

Diyarbakır'da pazarcı ve simitçi kılığına giren polis ekiplerinin takibinin ardından düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kapkaç şüphelisi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki kapkaç olayları üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Polis, pazarcı ve simitçi kılığına girerek zanlıları kapkaç yaptıkları bölgelerde izledi.

Düzenlenen "Çekirge" adı verilen operasyonda 4 kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 12 zanlı gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan H.K'nin, evinin tavan arasında saklanırken yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerin kadınları hedef alarak kapkaç yaptıkları görülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 12 Kapkaç Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
İranlı General Vahidi: İsrail’e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

07:56
İran’dan savaşta bir ilk Hayfa’yı hipersonik füzelerle vurdular
İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular
00:20
Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti
Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti
23:04
Yemen’deki Husilerden İsrail’e “daimi ve açık savaş“ tehdidi
Yemen'deki Husilerden İsrail'e "daimi ve açık savaş" tehdidi
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
09:10
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
09:04
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
09:04
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
08:53
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
02:48
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı
İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 08:48:11. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 12 Kapkaç Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.