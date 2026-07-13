Diyarbakır'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı

Diyarbakır\'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı
13.07.2026 20:53
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Vali Murat Zorluoğlu: - "Bir daha böyle darbe girişimleriyle milli irademize yapılan saldırılarla karşı karşıya kalmamak için millet olarak çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla bu acı tecrübeleri unutmamak, zihinlerimizde ve hafızalarımızda diri tutmak zorundayız"

Diyarbakır'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Dağkapı Meydanı'ndaki açılış programında konuşan Vali Murat Zorluoğlu, bu kadim toprakların ve milletin şahit olduğu en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitleri minnetle ve rahmetle yad ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Valilik olarak kapsamlı bir program hazırladıklarını ifade eden Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Bu sene Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tüm büyükşehirlerde ve illerde bu çadırları kurdu. Bu çadırlarda o kötü o karanlık geceye dair çok önemli bilgiler, veriler ve görüntüler var. O geceyi hepimiz biliyoruz. Hala hafızalarımızda taze olarak o görüntüler duruyor. Çünkü o görüntüleri birçoğumuz bizzat yaşadık. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu gecenin ayrıntılarını aktarmamız önemlidir. Bir daha böyle darbe girişimleriyle milli irademize yapılan saldırılarla karşı karşıya kalmamak için millet olarak çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla bu acı tecrübeleri unutmamak, zihinlerimizde ve hafızalarımızda diri tutmak zorundayız."

Zorluoğlu, açılışını yapacakları merkezin 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacağını dile getirdi.

Valilik önünde 15 Temmuz'da anma etkinliği yapılacağını aktaran Zorluoğlu, "Hep beraber Diyarbakır'dan bir kere daha irademize, seçilmiş hükümetimize ve Meclis'imize sahip çıktığımızı hep beraber göstereceğiz. Bu bakımdan 15 Temmuz'da tüm vatandaşlarımızı programa katılmaya davet ediyorum. Bu memleket ve aziz milletin bir daha böyle acı darbe girişimleriyle karşılaşmamasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler için dualar edilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Zorluoğlu ve davetliler anma merkezini ve resim sergisini gezerek darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlatan videoyu izledi.

Programa, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı - Son Dakika

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