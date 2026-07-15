Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehit Kabirleri Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehit Kabirleri Ziyareti

15.07.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Murat Zorluoğlu ve protokol üyeleri, Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti.

DİYARBAKIR'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nin ziyaretiyle başladı. Programa Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Büyük dua etti. Daha sonra Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehit Kabirleri Ziyareti - Son Dakika

Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?

12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Yeni oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Yeni oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
08:17
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 12:18:52. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehit Kabirleri Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.