Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehit Kabirleri Ziyareti

DİYARBAKIR'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nin ziyaretiyle başladı. Programa Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Büyük dua etti. Daha sonra Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,