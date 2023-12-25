Diyarbakır\'da 181 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da, Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen 181 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Asur dönemine ait sikke ve objelerin satılacağı yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, 23 Aralık'ta Batıkarakoç Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramada, Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 yüzük, 3 ok ucu, 4 küpe, 3 hayvan figürü, 2 mühür ve 159 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.